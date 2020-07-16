В 1-м полугодии "Северодонецкий "Азот" увеличил выпуск минеральных удобрений в 3,2 раза

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, увеличило выпуск минеральных удобрений в 3,2 раза до 330,78 тыс. тонн (в 1-м полугодии 2019 - 103,89 тыс. тонн).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

В частности, предприятием выпущено 192,07 тыс. тонн аммиачной селитры, 122,58 тыс. тонн карбамида, 3,3 тыс. тонн аммиака водного технического, 12,83 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь), также на предприятии выпущено 153,11 тыс. тонн аммиака, 3,32 тыс. тонн диоксида углерода жидкого.

"Рост выпуска удобрений в первом полугодии – это результат восстановления полного производственного цикла на предприятии. Мы в марте запустили цех производства аммиака 1-А, и это позволило постепенно наращивать выпуск аммиачной селитры и начать выпуск карбамида. Тем не менее, предприятие на сегодня загружено всего на 30%, и мы не можем говорить о дальнейшей такой же динамике производства после последнего решения Межведомственной комиссии по международной торговле не вводить ограничения (квоты) на импорт азотных удобрений в Украину. Из-за засилья российского импорта, предприятие будет вынуждено снизить набранные обороты", – отметил председатель правления предприятия Леонид Бугаев.

По его словам, предприятие вынуждено экстренно пересматривать свои производственные планы.

"Вместо того, чтобы набирать персонал мы, наоборот, вынуждены сокращать людей. Придется сократить до 30% персонала. Это ответственность правительства и это прямой результат некомпетентности, неумелой промышленной политики власти", - сказал он.

Бугаев пояснил, что продукция украинских производителей не может конкурировать в цене с российскими удобрениями, поскольку в России цена основного сырья – природного газа – почти в 2,5 раза ниже, чем в Украине, при этом, несмотря на действие с весны 2019 года эмбарго на ввоз удобрений непосредственно из России, азотные удобрения завозятся в Украину через другие юрисдикции – Беларусь, Грузию, Польшу и Латвию.

"Решение не ограничивать импорт азотных удобрений в Украину было пролоббировано российскими лоббистами и поставило под удар всю химическую отрасль страны. Решение МКМТ – это сильнейший удар по региону. Северодонецкий "Азот" – одно из крупнейших предприятий Луганской области. Из-за этого антиукраинского решения чиновников люди на прифронтовой территории потеряют работу, а регион – десятки миллионов гривен недополученных в бюджет налоговых отчислений", – подчеркнул Бугаев.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений.

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.