В 1-му півріччі "Сєверодонецький "Азот" збільшив випуск мінеральних добрив в 3,2 раза

У січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, збільшило випуск мінеральних добрив у 3,2 разу до 330,78 тис. тонн (в 1-му півріччі 2019 - 103,89 тис. тонн).

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Зокрема, підприємством випущено 192,07 тис. тонн аміачної селітри, 122,58 тис. тонн карбаміду, 3,3 тис. тонн аміаку водного технічного, 12,83 тис. тонн КАС (карбамідо-аміачна суміш), також на підприємстві випущено 153,11 тис. тонн аміаку, 3,32 тис. тонн діоксиду вуглецю рідкого.

"Зростання випуску добрив у першому півріччі - це результат відновлення повного виробничого циклу на підприємстві. Ми в березні запустили цех виробництва аміаку 1-А, і це дозволило поступово нарощувати випуск аміачної селітри і розпочати випуск карбаміду. Проте підприємство на сьогодні завантажено всього на 30%, і ми не можемо говорити про подальшу таку саму динаміку виробництва після останнього рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі не вводити обмеження (квоти) на імпорт азотних добрив в Україні. Через засилля російського імпорту, підприємство буде змушене знизити набрані оберти", - зазначив голова правління підприємства Леонід Бугайов.

З його слів, підприємство змушене екстрено переглядати свої виробничі плани.

"Замість того, щоб набирати персонал, ми, навпаки, змушені скорочувати людей. Доведеться скоротити до 30% персоналу. Це відповідальність уряду і це прямий результат некомпетентності, невмілої промислової політики влади", - сказав він.

Бугайов пояснив, що продукція українських виробників не може конкурувати в ціні з російськими добривами, оскільки в Росії ціна основної сировини - природного газу - майже в 2,5 разу нижче, ніж в Україні, при цьому, незважаючи на дію з весни 2019 ембарго на ввезення добрив безпосередньо з Росії, азотні добрива завозяться в Україну через інші юрисдикції - Білорусь, Грузію, Польщу і Латвію.

"Рішення не обмежувати імпорт азотних добрив в Україні було пролобійовано російськими лобістами і поставило під удар всю хімічну галузь країни. Рішення МКМТ - це найсильніший удар по регіону. Сєвєродонецький "Азот" - одне з найбільших підприємств Луганської області. Через це антиукраїнське рішення чиновників люди на прифронтовій території втратять роботу, а регіон - десятки мільйонів гривень недоотриманих до бюджету податкових відрахувань", - наголосив Бугайов.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" збільшило випуск мінеральних добрив у 3 рази до 384,09 тис. тонн.

"Сєвєродонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.