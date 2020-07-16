подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 11:33 1323
Силовые структуры 2020-07-16T12:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция пытается установить точные убытки от застройки Stolitsa Group Молчановой на землях ГП "Пуща-Водица"

Полиция пытается установить точные убытки от застройки Stolitsa Group Молчановой на землях ГП "Пуща-Водица"

Елена Новикова
Stolitsa Group
Stolitsa Group

Следователи Нацполиции получили постановления суда на доступ к вещам и документам, чтобы детально установить размер убытков от застройки ЖК "Варшавский микрорайон". Об этом стало известно из реестра судебных решений. Дело о незаконном переходе сельскохозяйственных земель ГП "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний расследуется по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.364 УК Украины по признакам завладения государственным имуществом в особо крупных размерах.

Постановления суда Постановление суда

Постановление судаПостановление суда

Как сообщали "Наші гроші", в 2008-2015 гг. госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров с компаниями из орбиты Stolitsa Group, которую возглавляет Влада Молчанова, и передало под застройку более 200 га в Подольском районе столицы. В ответ ГП "Пуща-Водица" получило имущественные права на 5 % жилой площади объектов строительства.

Договор госпредприятия с компаниями из орбиты Stolitsa GroupДоговор госпредприятия с компаниями из орбиты Stolitsa Group

Согласно выводам следствия, внесенные изменения в указанные инвестиционные договоры, свели их суть до сделок купли-продажи прав на квартиры по заниженной стоимости. Квартиры оценили только в 83,7 млн. грн. при их рыночной стоимости в 470 млн. грн., таким образом размер ущерба государству может превышать 380 млн. грн.

Кроме того, выяснилось, что на момент передачи участков под строительство ЖК "Варшавский микрорайон" на них находилось два десятка зданий, принадлежавших государственному предприятию. Без какого-либо оформления решений об их сносе, застройщик самовольно уничтожил имущество, тем самым нанеся дополнительные убытки государству.

Для получения сведений, необходимых для установления точного размера убытков суд предоставил следователям Нацполиции доступ к финансовым документам ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица", документов ГАСК относительно строительства "Столица групп" в Подольском районе, а также инвестиционных договоров с застройщиками, в частности с ООО "Ситибудсервис", ООО "Оливер-Строй", ООО "Мартин", ООО "Каштановый город", ООО "Конкорд-ДС плюс" и ООО "Датолит".

Конечными бенефициарами этих компаний является Владислава Молчанова, которая руководит Stolitsa Group, и ее инвестор Раймондас Туменас из Литвы.

Ранее сообщалось, что в квартирах Влады Молчановой провели обыски, а ее вместе с литовским партнером вызвали на допрос. В апреле народный депутат Александр Дубинский заявил, что руководитель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко приказал освободить от должности руководителя ГП "Пуща-Водица" Юрия Куренного и назначить человека Власти Молчановой в интересах группы Stolitsa Group. По мнению депутата смена руководства агрокомбината необходима для того, чтобы закончить отвод еще 80 га земли в пределах Киева.

Больше новостей о:

Рада назначила главой НБУ Шевченко
С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины
Новости
Рада назначила главой АМКУ Пищанскую 12:10
Киев снова не готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослаблений 12:01
Россия в Керчи начинает строить вертолетоносец 11:54
Региональная Газовая Компания сертифицировала специалистов для водородных испытаний 11:51
Маленькие кафешки станут актуальными. Эксперт рассказала, что будет с ресторанным бизнесом в 2020 11:51
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов 23:53 Документ
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
В Киеве после антирекорда снизилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok