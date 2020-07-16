Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця"

Слідчі Нацполіції отримали ухвали суду на доступ до речей і документів, щоб детально встановити розмір збитків від забудови ЖК "Варшавський мікрорайон". Про це стало відомо с реєстру судових рішень. Справа щодо незаконного переходу сільськогосподарських земель ДП "Пуща-Водиця" в управління приватних будівельних компаній розслідується за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України, за ознаками заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.

Постанова суду

Постанова суду

Як повідомляли "Наші гроші", в 2008-2015 держпідприємство уклало низку інвестиційних договорів з компаніями з орбіти Stolitsa Group, яку очолює Влада Молчанова, і передало під забудову понад 200 га в Подільському районі столиці. У відповідь ДП "Пуща-Водиця" отримало майнові права на 5% житлової площі об'єктів будівництва.

Договір держпідприємства з компаніями з орбіти Stolitsa Group

Згідно з висновками слідства, внесені зміни в зазначені інвестиційні договори, звели їх суть до угод купівлі-продажу прав на квартири за заниженою вартістю. Квартири оцінили тільки у 83,7 млн. грн. при їх ринковій вартості в 470 млн. грн., таким чином розмір збитків державі може перевищувати 380 млн. грн.

Крім того, з’ясувалося, що на момент передачі ділянок під будівництво ЖК "Варшавський мікрорайон" на них знаходилось два десятка будівель, які належали державному підприємству. Без будь-якого оформлення рішень щодо їх знесення, забудовник самовільно знищив майно, тим самим завдавши додаткових збитків державі.

Для отримання відомостей, які необхідні для встановлення точного розміру збитків суд надав слідчим Нацполіції доступ до фінансових документів ДП "Агрокомбінату "Пуща-Водиця", документів ДАБІ щодо будівництва "Столиця груп" у Подільському районі, а також інвестиційних договорів із забудовниками, зокрема із ТОВ "Сітібудсервіс", ТОВ "Олівер-Буд", ТОВ "Мартін", ТОВ "Каштанове місто", ТОВ "Конкорд-ДС плюс" та ТОВ "Датоліт".

Кінцевими бенефіціарами цих компаній є Владислава Молчанова, яка керує Stolitsa Group, та її інвестор Раймондас Тумєнас з Литви.

Раніше повідомлялося, що в квартирах Влади Мовчанової провели обшуки, а її разом с литовським партнером викликали на допит. В квітні народний депутат Олександр Дубинський заявив, що керівник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко наказав звільнити з посади керівника ДП "Пуща-Водиця" Юрія Курінного і призначити людину Влади Молчанової в інтересах групи Stolitsa Group. На думку депутата зміна керівництва агрокомбінату необхідна для того, щоб закінчити відведення ще 80 га в межах Києва.