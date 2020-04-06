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06 апреля 2020, понедельник, 19:55 1288 Документ
Судебная власть 2020-04-06T20:25:40+03:00
Українські Новини
Полиция провела разрешенный судом обыск у основателя компании Stolitsa Group Молчановой

Полиция провела разрешенный судом обыск у основателя компании Stolitsa Group Молчановой

Татьяна Зотова
Печерский райсуд Киева, Обыск, Нацполиция Украины, Влада Молчанова, Stolitsa Group
Влада Молчанова. Фото: gordonua.com
Влада Молчанова. Фото: gordonua.com

Печерский районный суд Киева разрешил полиции и прокуратуре провести обыск у основателя компании Stolitsa Group Влады Молчановой.

Об этом говорится в копии решении суда, которое иммется в распоряжении Українських Новин.

Решение о проведении обыска суд принял 18 марта.

Обыск разрешен по месту жительства Молчановой по ул. Крамского, 9 в Киеве в рамках дела о незаконном переходе сельскохозяйственных земель государственного предприятия (ГП) "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364, касательно завладения госимуществом.

По данным источника редакции, полиция провела разрешенные судом обыски дома и в указанных компаниях Молчановой 24 марта. Результатов обыска и других подробностй источник не раскрывает.

По данным следствия, в 2008-2015 годах госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров, по которым передало под застройку более 200 гектаров в Подольском районе столицы. В ответ ГП "Пуща-Водица" получило имущественные права на 4-5% жилой площади объектов строительства.

В деле фигурирует группа компаний Молчановой, основные из которых "Мартин", "Конкорд-ДС Плюс", "Каштановый город", "Датолит", "Оливер-Буд", "Ситибудсервис", "ИБК "Столица", "Столица", "Столица Групп".

Сотрудникам полиции суд разрешил изъять в квартире Молчановой документы, касающиеся земельных участков, которые находятся либо находились в пользовании ГП "Пуща-Водица".

Как сообщали Українськi Новини, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят расследование возможного незаконного строительства жилого квартала в Пуще-Водице.

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