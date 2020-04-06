Полиция провела разрешенный судом обыск у основателя компании Stolitsa Group Молчановой

Печерский районный суд Киева разрешил полиции и прокуратуре провести обыск у основателя компании Stolitsa Group Влады Молчановой.

Об этом говорится в копии решении суда, которое иммется в распоряжении Українських Новин.

Решение о проведении обыска суд принял 18 марта.

Обыск разрешен по месту жительства Молчановой по ул. Крамского, 9 в Киеве в рамках дела о незаконном переходе сельскохозяйственных земель государственного предприятия (ГП) "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364, касательно завладения госимуществом.

По данным источника редакции, полиция провела разрешенные судом обыски дома и в указанных компаниях Молчановой 24 марта. Результатов обыска и других подробностй источник не раскрывает.

По данным следствия, в 2008-2015 годах госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров, по которым передало под застройку более 200 гектаров в Подольском районе столицы. В ответ ГП "Пуща-Водица" получило имущественные права на 4-5% жилой площади объектов строительства.

В деле фигурирует группа компаний Молчановой, основные из которых "Мартин", "Конкорд-ДС Плюс", "Каштановый город", "Датолит", "Оливер-Буд", "Ситибудсервис", "ИБК "Столица", "Столица", "Столица Групп".

Сотрудникам полиции суд разрешил изъять в квартире Молчановой документы, касающиеся земельных участков, которые находятся либо находились в пользовании ГП "Пуща-Водица".

Как сообщали Українськi Новини, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований проводят расследование возможного незаконного строительства жилого квартала в Пуще-Водице.