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16 липня 2020, четвер, 07:55 8
Спорт 2020-07-16T09:45:01+03:00
Українські Новини
Динамо - Зоря: де дивитися центральний матч другої частини Чемпіонату України з футболу

Динамо - Зоря: де дивитися центральний матч другої частини Чемпіонату України з футболу

Тетяна Зотова
Спорт, Футбол, Динамо, Зоря, Чемпіонат України з футболу
Футбол,
Футбол, "Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ). Фото: ФК "Зоря"

Не дивлячись на те, що чимало спортсменів і тренерів команд, які беруть участь у першості України з футболу змушені були піти на карантин через коронавірус, Чемпіонат країни триває.

Сьогодні у столиці на НСК "Олімпійський" відбудеться центральний матч не тільки 31-го туру, але й, можливо усієї другої частини першості. На поле головної арени країни, правда - за порожніх трибун, вийдуть команди київського "Динамо" та луганської "Зорі". Не виключено, що цей поєдинок стане ключовим для обох команд у боротьбі за друге місце в УПЛ.

Переможець командної дуелі практично гарантує собі кваліфікацію в Лізі чемпіонів УЄФА, а клуб, що програє - залишиться на третьому місці або навіть скотиться на четверту позицію в чемпіонаті.

Головний арбітр матчу Катерина Монзуль дасть стартовий свисток о 19:00.

Роблячи прогноз на цей матч аналітики і букмекери віддають значну перевагу київській команді.

У прямому ефірі зустріч покаже телеканал "2+2", повідомляє портал вболівальників столичного клубу.

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