Международные правозащитники поддержали журналистов, назвавших С14 неонацистами

Международные правозащитники поддержали осуждение украинскими правозащитниками и журналистами решение суда в Киеве, который вынес решение в пользу украинской ультраправой националистической группы C14 в иске против издания Hromadske.TV после того, как в эфире был опубликован твит со ссылкой на C14 как "неонацистскую" группу.

Об этом говорится в сообщении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

"Решение от 6 августа вызвало негодование украинских правозащитников и журналистов - и это правильно. Члены С14 открыто высказывают неонацистские взгляды и нападают на правозащитников, активистов ЛГБТ и семьи ромов. Весной 2018 года члены группы напали на лагерь ромов в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, в том числе женщин и детей. Группа, которая открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов: группа взяла на себя ответственность за нападение, а ее лидер пообещал продолжение в будущем", - говорится в нем.

Правозащитники также отметили ухудшение свободы выражения мыслей в Украине, кроме того усилилось насилие со стороны ультраправых групп, таких как С14. Украинские активисты и журналисты неоднократно призывали правительство занять позицию "нулевой терпимости" в отношении насилия, угроз и запугивания со стороны этих групп. Вместо этого украинские власти сосредоточились на введении ограничений на свободу выражения мыслей, которые они оправдывают, ссылаясь на продолжающийся вооруженный конфликт и необходимость противодействия российской пропаганде.

Как сообщали Українські Новини, ранее международная организация по выявлению и анализу терроризма TRAC признала "С14" террористической организацией.

Кроме того, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США в своем отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 назвало националистические организации "С14" и "Азов" "группами ненависти"