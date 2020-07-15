"Інтер" починає показувати "Слов'янський базар". Хто з артистів виступить на сцені

З 20 по 24 липня телеканал "Інтер" планує показувати фестиваль мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську". Основні події музичного свята будуть виходити в ефір протягом 5 днів о 22:00. Про це повідомляє прес-служба телеканалу, передають Українські Новини.

У цьому році "Слов'янський базар" у 29-й раз пройде в білоруському місті Вітебськ. Серед гостей музичного свята – зірки світової величини: бельгійська співачка Кейт Раян, виконавець з Данії Томас Невергрін, грузинський співак Вахтанг Кікабідзе. Також на концертах фестивалю виступлять такі відомі артисти, як Таїсія Повалій, Ірина Білик, Філіп Кіркоров, Елена Ваєнга, Лоліта, Тіна Кароль, Влад Ситник, Ганна Семенович, Інтарс Бусуліс, Микола Гнатюк, Наталія Бучинська, групи Kazka, "Пісняри" і багато інші.

Слов'янський базар. Фото: пресслужба телеканалу "Інтер"

Урочисте відкриття "Слов'янського базару – 2020" пройде під девізом "Я люблю тебе, життя". Про життя, яка повинна продовжуватися і зобов'язана перемогти, буде музичний розповідь кращих артистів мовою улюблених пісень. До речі, в цьому році фестиваль пройде виключно у форматі open-air: всі концерти на відкритих майданчиках.

Ірина Білик. Слов'янський базар. Фото: пресслужба телеканалу "Інтер"

Головною подією фестивалю традиційно стане Міжнародний конкурс виконавців естрадної пісні "Вітебськ-2020". У ньому візьмуть участь молоді таланти з 18 країн. Представляти Україну на вокальному конкурсі буде Еліна Іващенко. "Участь у цьому фестивалі – це дуже відповідально, — говорить співачка. — Адже тут я буду представляти не себе як артиста, а захищати честь України на міжнародному конкурсі. У мене немає права на помилку і лінь. І я докладу всі зусилля, щоб наша країна здобула перемогу. Тоді я стану найщасливішою людиною!"

Таїсія Повалій. Фото: пресслужба телеканалу "Інтер"

Ще одне нововведення – фінал вокального конкурсу і урочисте закриття фестивалю у цьому році організатори об'єднали в один концерт. Так що молоді виконавці будуть виступати разом з іменитими артистами. "Ми вирішили поєднати виступи конкурсантів і зірок естради, – розповідає директор фестивалю Гліб Лапицький. — Адже круто, коли разом з початківцями виконавцями вийдуть на сцену їх кумири: Кейт Райан, Вахтанг Кікабідзе, Олександр Рибак, Лоліта. Це буде своєрідним майстер-класом для молодих підкорювачів естрадного Олімпу".

Еліна Іващенко. Фото: пресслужба телеканалу "Інтер"

Які зірки запалить в цьому році фестиваль? Чи зможе наша Еліна Іващенко завоювати перемогу і привезти в Україну Гран-прі вокального конкурсу? Дивіться трансляції головних подій "Слов'янського базару – 2020" – з 20 по 24 липня в 22:00 тільки на "Інтері". І вболівайте за нашу конкурсантку!

Фестивальний тиждень на "Інтері" у понеділок, 20 липня, о 22:00 відкриває ювілейний концерт легендарної білоруської групи "Сябри". Щоб привітати музикантів, на сцені Літнього амфітеатру у Вітебську збереться багато зірок естради.

Як повідомляли Українські Новини, до 75-річчя Перемоги телеканал "Інтер" показував великий святковий концерт "Перемога. Одна на всіх".