Экс-нардеп Емец назвал русский "языком животных"

Бывший народный депутат Украины Леонид Емец от политической партии "Народный фронт" назвал русский "языком животных". Причиной его резкого высказывания стал законопроект об отсрочке украинизации русскоязычных школ.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на Facebook-страницу бывшего нардепа.

В своей публикации Емец связал отсрочку перевода преподавания в русскоязычных школах на украинский язык с гибелью украинских солдат. После чего он назвал русский "языком животных" и "языком агрессора".

"Трое наших солдат были убиты русским оккупантом за сутки. А в это время депутат Бужанский и монобольшинство Владимира Зеленского решили позащищать русский язык. Сегодня для меня это не язык Лермонтова, Булгакова и Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю, убивать наших украинских людей", - написал Емец.

Также бывший нардеп заявил, что упомянутый законопроект , по его мнению, "сплотит тех, кому не все равно", после чего они "встанут на защиту Украины".

Напомним, согласно действующему закону, школы, в которых обучение ведется на языках стран Европейского Союза, переходят на украинский язык преподавания с 2023 года, а русскоязычные - с 2020 года. Нардеп Максим Бужанский подал в Раду законопроект, в соответствии с которым все учебные заведения уравняют в правах - и все они перейдут на украинский через 3 года. Парламент должен рассмотреть документ в четверг, 16 июля.

Как сообщали СМИ, бывший Президент Украины Петр Порошенко уже собирает акцию под Радой против законопроекта о пересмотре украинизации.

Также журналисты разбирались, что думают "слуги народа" об отсрочке украинизации школ.