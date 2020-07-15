подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 16:31 176
СМИ 2020-07-15T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Общественное ТВ" в Черкассах показывает менее часа местные телепрограммы

"Общественное ТВ" в Черкассах показывает менее часа местные телепрограммы

Сергей Паламаренко
общественное телевидение, НСЖУ, Сергей Томиленко, НОТУ
Общественное ТВ (НОТУ). Фото: 1tv.com.ua
Общественное ТВ (НОТУ). Фото: 1tv.com.ua

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ, Общественное ТВ) активно сокращает свое региональное вещание. Например, в Черкассах "Общественное телевидение" транслирует местные телевизионные программы менее 1 часа в день.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"С сегодняшнего дня зрители в регионах еще на шаг приблизились к пониманию того, что их телевизионное меню сократилось на один местный канал. В моих родных Черкассах региональный канал "Общественного вещания" начал транслировать абсолютный минимум местных программ - за целый день черкащане на "UA: Общественное" увидят аж 56 минут местных телепрограмм", - написал он.

"Ситуация с маргинализацией местного телевидения - это общая линия руководства "Общественного вещания". И час разрешенного местного вещания - это приговор сегодня не только для Черкасс, но и для каждого регионального телеканала в структуре "Общественного". Два часа местного утреннего вещания, которые ранее формировали общих 3:00 местного контента, сегодня заменила пограмма "Утро на Общественном". Отныне украинцы в эфире полтавского, закарпатского, львовского, запорожского и всех региональных каналов предлагают смотреть столичное "Утро". А десятки и сотни сотрудников "Общественного" в областях ждут увольнения, сокращения или реорганизации", - уточнил Томиленко.

В НСЖУ убеждены, что зрители обязательно должны иметь свой местный телеканал, с местными новостями и местным содержанием.

Также в НСЖУ заявили, что не поддерживает политику правления и наблюдательного совета "Общественного телевидения", направленную на сокращение регионального вещания.

"Украинцы имеют право получать освещение жизни регионов в полном объеме, а журналисты и технические сотрудники региональных филиалов - имеют право на профессию. И право на голос, когда в столичных кабинетах разрушают перспективы региональных каналов", - резюмировал председатель НСЖУ.

Больше новостей о: общественное телевидение НСЖУ Сергей Томиленко НОТУ

Кабмин разрешил НОТУ оплатить долг €10,6 млн перед...
В Харькове мужчина избил оператора одного канала, ...
Журналисты просят не рассматривать законопроект "О...
Попытка закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пил...
Рада назначила местные выборы на 25 октября
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
Новости
С сегодняшнего дня Эйфелева башня полностью открылась для посетителей 17:06
Экс-нардеп Емец назвал русский "языком животных" 16:59
"Слуга народа" Гурин будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева 16:56
Харьковская область вернулась в список несоответствующих критериям смягчения карантина, а Одесская из него выбыла. Какие области не соответствуют нормам 16:42
За нарушение правил самоизоляции Латвия намерена лишать виз и вида на жительство 16:33
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok