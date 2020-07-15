"Общественное ТВ" в Черкассах показывает менее часа местные телепрограммы

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ, Общественное ТВ) активно сокращает свое региональное вещание. Например, в Черкассах "Общественное телевидение" транслирует местные телевизионные программы менее 1 часа в день.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"С сегодняшнего дня зрители в регионах еще на шаг приблизились к пониманию того, что их телевизионное меню сократилось на один местный канал. В моих родных Черкассах региональный канал "Общественного вещания" начал транслировать абсолютный минимум местных программ - за целый день черкащане на "UA: Общественное" увидят аж 56 минут местных телепрограмм", - написал он.

"Ситуация с маргинализацией местного телевидения - это общая линия руководства "Общественного вещания". И час разрешенного местного вещания - это приговор сегодня не только для Черкасс, но и для каждого регионального телеканала в структуре "Общественного". Два часа местного утреннего вещания, которые ранее формировали общих 3:00 местного контента, сегодня заменила пограмма "Утро на Общественном". Отныне украинцы в эфире полтавского, закарпатского, львовского, запорожского и всех региональных каналов предлагают смотреть столичное "Утро". А десятки и сотни сотрудников "Общественного" в областях ждут увольнения, сокращения или реорганизации", - уточнил Томиленко.

В НСЖУ убеждены, что зрители обязательно должны иметь свой местный телеканал, с местными новостями и местным содержанием.

Также в НСЖУ заявили, что не поддерживает политику правления и наблюдательного совета "Общественного телевидения", направленную на сокращение регионального вещания.

"Украинцы имеют право получать освещение жизни регионов в полном объеме, а журналисты и технические сотрудники региональных филиалов - имеют право на профессию. И право на голос, когда в столичных кабинетах разрушают перспективы региональных каналов", - резюмировал председатель НСЖУ.