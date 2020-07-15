ЕС объявил тендер на поставку лекарств для интенсивной терапии пациентов с COVID-19

Европейский Союз объявил объединенный тендер на поставку 24 лекарств для интенсивной терапии пациентов с COVID-19 в связи с опасениями начала второй волны эпидемии и риском дефицита лекарств для интенсивной терапии.

Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В рамках тендера будут закуплены лекарства для десяти стран-членов Европейского Союза.

В частности, чиновник ЕС сообщил Reuters, что в странах ЕС существует нехватка анальгетиков, антибиотиков, мышечных релаксантов, обезболивающих и реанимационных препаратов, эти препараты в основном используются для лечения критически больных пациентов с COVID-19, которые нуждаются в седации для интубации.

По состоянию на апрель страны-члены Евросоюза имели нехватку около 100 наименований лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни.

Среди тех, которые отсутствуют или подвержены риску дефицита в большом количестве были анальгетики парацетамола; анестетики фентанил, мидазолам и профопол; реанимационные препараты добутамин и норадреналин; миорелаксанты цизатракурий и рокуроний; антибиотики пиперациллин, азитромицин и амоксициллин.

Объединенные тендеры предназначены для того, чтобы избежать конкуренции между странами ЕС за лекарства и важное оборудование.

С апреля по июль крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) экспортировала в страны ЕС партию "Пропофола" на сумму более 635 тыс. долларов.

По данным медицинских экспертов, "Пропофол" используется для индукции или поддержания наркоза, а также при искусственной вентиляции легких при лечении COVID-19.

Кроме того, европейская сторона закупила "Пропофол" без его регистрации в компетентном органе ЕС, что является обязательным условием реализации лекарств в странах Евросоюза.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.