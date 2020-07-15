Из-за растраты руководством университета им. Шевченко 60 миллионов гривен открыто уголовное дело

Служба безопасности Украины и Национальная полиция открыли уголовное производство по факту растраты должностными лицами Киевского университета им. Шевченко 60 млн гривен, выделенных Испанией по "Киотскому протоколу" на ремонт и закупку оборудования университета.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц).

Согласно материалам дела, должностные лица Киевского национального университета им. Шевченко, злоупотребляя служебным положением в течение 2018-2020 годов допустили растрату бюджетных средств на более 60 млн гривен из 172 млн гривен финансовой помощи, которую оказала Испания согласно "Киотскому протоколу" на утепление, оборудование кондиционерами, закупку другого оборудования (по согласованию правительств Украины и Испании).

В частности, в рамках выполнения договора по "Киотскому протоколу" между Испанией и Украиной деньги предусматривались на ремонт (термомодернизацию зданий, утепление стен, крыши, замену окон и дверей, модернизацию и полную автоматизацию внутренних инженерных систем) учебных корпусов университета.

Проектную документацию по капитальному ремонту указанных корпусов разработали в 2017 году в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, сметной стоимостью для корпуса факультета кибернетики в размере 94 млн гривен и продолжительностью работ 6 месяцев, для корпуса механико-математического факультета - 80 млн гривен и продолжительностью работ 6 месяцев соответственно.

Указанный проект был согласован с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Однако по указанию руководства университета Шевченко был разработан новый проект по ремонту указанных корпусов, оформленный несколькими дополнительными соглашениями с приложениями, не согласованный с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, обыски, которые накануне прошли в главном корпусе Киевского национального университета им. Шевченко не связаны с коррупцией.

Также ректор КНУ им. Шевченко "забыл" задекларировать 3 земучастка жены.