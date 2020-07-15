"Фармак" сократил потребление газа на 76% и электроэнергии на 64%, нарастив производство на 35% за 5 лет

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) нарастив производство на 35% за 5 лет, уменьшила потребление газа на 76%, электроэнергии на 64%, при этом количество выбросов в атмосферу ежегодно снижается в среднем на 12-20%.

Об этом говорится в нефинансовом отчете по корпоративной социальной ответственности "Фармак", который компания подготовила согласно обязательствам перед Сетью Глобального договора ООН.

"Нефинансовая отчетность появилась на сайте Глобального договора и "Фармак". По данным отчета за последние 5 лет "Фармак" увеличил производство на 35%. Лекарственные средства, которые производятся на предприятии, присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Ежегодно "Фармак" выводит на рынок ориентировочно 20 новых лекарств, и это сложнокомпонентные, современные лекарственные средства, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами. "Фармак" экспортирует четверть продукции в 28 стран мира", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящий момент в разработке компании – около ста лекарственных средств.

"В 2015 году "Фармак" открыл собственное производство субстанций в г. Шостка. Инвестиции в строительство составили 40 млн долларов США. Из них 500 тыс. евро пошли на современные очистные сооружения. В 2018 году было открыто новое производство по изготовлению твердых лекарственных средств. Инвестиции составили 20 млн евро. По результатам 2019 года компания осталась лидером фармрынка с долей 5,9%", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, параллельно с увеличением производства "Фармак" постоянно работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, что дает весомый результат. Так, за пять лет потребление природного газа на гривну выпущенной продукции уменьшилось на 76%, электроэнергии – на 64%.

"Компания неуклонно придерживается украинских и европейских нормативов в экологических вопросах и планирует мероприятия, призванные в дальнейшем еще более существенно уменьшить любые возможные последствия деятельности. В 2019 году выбросы в атмосферу уменьшились на 12,42% по сравнению с 2018 годом в Киеве и на 22,99% в Шостке, что связано с работой котельной в сравнительно теплый зимний период, а также с введением в эксплуатацию двух новых котлов Viessmann. "Фармак" утилизирует и перерабатывает отходы по всем нормам и систематически уменьшает их количество. За 2019 год было передано на утилизацию 323 тонны пластика, 280 тонн макулатуры, 159 тонн лома", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, понимая важность глобальных климатических изменений на планете и воздействия человека на экологию, "Фармак" создал образовательный проект "Экошкола" для учащихся 8-11 классов. Школьники, получив необходимые знания на образовательной онлайн-платформе, могут создать для своей школы проект, направленный на экономное использование природных ресурсов, и выиграть грант на его реализацию. Обучение в "Экошколе" доступно для каждого школьника в Украине. В этом году в проект приняли школы из 25 городов.

"Символично, что этот доклад увидел свет именно в этом году. Ведь в июне Глобальный договор отметил второе десятилетие. А в декабре наше предприятие празднует 95 лет со дня основания. Исторически мы были и остаемся пионерами в фармацевтической отрасли Украины. Достаточно сказать, что "Фармак" – это первое предприятие страны по производству синтетических лекарственных средств. Мы начали доказывать биоэквивалентность лекарств, то есть их эффективность, почти за 10 лет до того, как это стало обязательным требованием в отрасли. Стандартизация производства по GMP, проекты в сфере энергоэффективности и бережного использования природных ресурсов, внедрение инноваций и инвестиции в науку – всё это приоритеты деятельности "Фармак" в нашей новейшей истории, которые перекликаются с целями в области устойчивого развития ООН. Лидер отрасли должен подавать пример и вести за собой. Именно поэтому мы решили систематизировать работу в направлении устойчивого развития и стать частью мирового сознательного бизнеса, конечно, первыми среди украинских фармацевтических предприятий", – отметила председатель наблюдательного совета АО "Фармак" Филя Жебровская.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.