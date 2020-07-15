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15 июля 2020, среда, 11:19 610
СМИ 2020-07-15T11:19:01+03:00
Українські Новини
В Харькове мужчина избил оператора одного канала, а другому повредил машину, - НСЖУ

В Харькове мужчина избил оператора одного канала, а другому повредил машину, - НСЖУ

Татьяна Зотова
СМИ, Нападение, Пресса, Журналист, НСЖУ, Томиленко
Нападение на журналистов в Харькове. Фото: АТН
Нападение на журналистов в Харькове. Фото: АТН

В то время, как эксперты лондонского Фонда "Справедливость для журналистов" установили, что в Украине относительный показатель нападений на журналистов составляет почти 2 на 100 тыс населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, количество противоправных действий в отношении репортеров в нашей стране возрастает.

Как сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, утром 14 июля произошел инцидент с нападением на журналистов в Харькове. Съемочные группы канала "АТН", медиагруппы "Объектив", 112 канала освещали трагический случай самоубийства местной жительницы, которая задушила собственного сына. Журналисты прибыли к месту происшествия, где на них напал родственник погибшей.
В комментарии НСЖУ редактор новостей "АТН" Наталья Диденко рассказывает: сначала мужчина набросился на оператора медиагруппы "Объектив" Евгения Шинкаренко, ударил его в лицо и повредил камеру. Потом начал угрожать журналисту "АТН" Кристине Асице и оператору Владиславу Самойлову, бросать камни. Оператор побежал к машине, но человек начал догонять, крушить машину, сломал две ручки, дворник на заднем стекле, крыло и фару. Убытки еще устанавливаются.
"Журналисты вызвали полицию, но у правоохранителей позиция сразу была такова, что это мы едва ли не спровоцировали нападение, мол, хотим на трагедии зарабатывать. Они не задержали нападавшего и даже не забрали штатив от камеры, который оператор потерял, убегая", - рассказывает Наталья.
В Национальном союзе журналистов Украины призывают правоохранителей должным образом расследовать дело препятствования журналистской деятельности по всем присутствовавшим на месте происшествия работников СМИ.

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