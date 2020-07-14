подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 22:40 505
Президент 2020-07-14T23:00:01+03:00
Українські Новини
Здание "Антонова" передадут Антикоррупционному суду: Зеленский одобрил решение

Здание "Антонова" передадут Антикоррупционному суду: Зеленский одобрил решение

Ольга Фандорина
Суд, Антонов, ГП Антонов, Высший антикоррупционный суд, Передача помешения
ГП Антонов. Фото: myc.news
ГП Антонов. Фото: myc.news

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий возможность погашения части задолженности государственного предприятия "Антонов" (Киев) путем передачи нежилого помещения по адресу проспект Победы, 41 Высшему антикоррупционному суду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" № 730-IX", - сказано в нем.

Документ предусматривает передачу от ГП "Антонов" в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания в Киеве (А) по адресу проспект Победы, 41, по рыночной стоимости, которая подтверждается отчетом о независимой оценке.

Таким образом, закон поможет завершить передачу Антикоррупционному суду здания, которое он сейчас уже использует.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата больше чем у Смелянского и Трампа: директор ГП "Антонов" Донец получил 1, 2 млн гривен за декабрь.

Также сообщалось, "Антонов" планирует возобновить производство самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 в 2019.

Больше новостей о: Суд Антонов ГП Антонов Высший антикоррупционный суд Передача помешения

Киев должен стать стратегическим партнером и инвес...
Экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевског...
Все 4 дела "VAB Банка" попали к одним и тем же суд...
Украинская "Мрия" может войти в Книгу рекордов Гин...
Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено
Новости
До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа" 23:14
Здание "Антонова" передадут Антикоррупционному суду: Зеленский одобрил решение 22:40
Зеленский обсудил с главой МВФ назначение главы НБУ 22:15
В Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия 21:59
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено 21:00
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok