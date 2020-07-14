Здание "Антонова" передадут Антикоррупционному суду: Зеленский одобрил решение

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий возможность погашения части задолженности государственного предприятия "Антонов" (Киев) путем передачи нежилого помещения по адресу проспект Победы, 41 Высшему антикоррупционному суду.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" № 730-IX", - сказано в нем.

Документ предусматривает передачу от ГП "Антонов" в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания в Киеве (А) по адресу проспект Победы, 41, по рыночной стоимости, которая подтверждается отчетом о независимой оценке.

Таким образом, закон поможет завершить передачу Антикоррупционному суду здания, которое он сейчас уже использует.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата больше чем у Смелянского и Трампа: директор ГП "Антонов" Донец получил 1, 2 млн гривен за декабрь.

Также сообщалось, "Антонов" планирует возобновить производство самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 в 2019.