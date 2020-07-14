Криворожская прокуратура тормозит расследование покушения на убийство местного депутата

Как пишет "Комсомольская правда в Украине", в Кривом Роге назревает очередной скандал национального масштаба, связанный с деятельностью прокуратуры. Как утверждает автор статьи "Прокурорская избирательная слепота по-криворожски", на протяжении 2017-2019 гг. в Кривом Роге имела место серия нападений на журналистов, общественных активистов и местных неугодных политиков. По странному стечению обстоятельств, большинство пострадавших имели конфликт с командой экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Константина Усова. Наиболее резонансным стало дело о попытке убийства депутата Центрально-городского райсовета Вадима Мирзояна. В 2019 году представитель фракции ВО "Батькивщина" Андрей Кожемякин открыто обвинил Усова в заказе на убийство Мирзояна.

Все это время дело тянулось, но полиция провела все необходимые следственные действия и установила нападавших на Мирзояна. Ниточки действительно тянутся к окружению Усова. Но тут Криворожская территориальная прокуратура №3 отказывает в согласовании подозрения участникам нападения. Автор статьи в КП утверждает, что руководство этой прокуратуры было назначено на свои должности благодаря влиянию того же Усова.

"Отсутствие результата в расследовании нападений на журналистов и общественных деятелей, ненаказание установленных виновных - подрывает доверие уже к ЗЕ-команде. Получается, что нашпигованная порохоботами прокуратура, саботирует любые попытки достигнуть справедливости. В родном городе президента Зеленского", - пишет автор КП.