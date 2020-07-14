Резонансное дело избиения фотожурналиста закрыли по сроку давности

В то время, как эксперты лондонского Фонда "Справедливость для журналистов" установили, что в Украине относительный показатель нападений на журналистов составляет почти 2 на 100 тыс населения, что ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, в Украине прекращаются дела против обидчиков работников СМИ.

Сосновский районный суд города Черкассы закрыл производство по делу жестокого избиения сотрудниками милиции во времена Евромайдана фотожурналиста Игоря Ефимова, а обвиняемого - офицера батальона патрульной милиции - освободил от уголовной ответственности за сроком давности.

Резонансное дело о жестоком избиении милиционерами в Черкассах беззащитного журналиста поднималось на украинских и международных площадках, находилась на контроле венского Офиса ОБСЕ. Нынешнее решение суда является демонстрацией сознательного отказа от справедливости в деле наказания напавших на журналиста, убеждены в Национальном союзе журналистов Украины, - отмечают в НСЖУ.

20 февраля 2014, во время бурных событий Евромайдана в городе Черкассы был избит работниками полиции журналист, фотокорреспондент газеты "Вечерние Черкассы" Игорь Ефимов. По результатам избиение журналиста, врачи диагностировали травму головы с сотрясением мозга, раны мягких тканей, вывих плеча.

12 декабря 2016 Сосновский районный суд вообще оправдал руководителя подразделения полиции, участвовавшего в избиении Игоря Ефимова.

Впоследствии, 08.02.2018, Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил предыдущие решения судов, а Апелляционный суд Черкасской области 05.05.2018 назначил новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции.

Комментарий Валерия Макеева, адвоката, правозащитника, секретаря НСЖУ:

Де-юре, дело нужно было рассмотреть за год, поскольку максимальный срок по ст.367 УК - 5 лет (а по части 1 367 УК, по которой выдвигалось обвинувачення - вообще 3 года).

Процессуально, суд должен безотлагательно рассмотреть ходатайство обвиняемого или его защитника безотлагательно, при его поступлении, что и было сделано.

Вместе с тем, основания для подачи апелляционной жалобы на приговор суда является: не вызов в судебное заседание всех сторон. В частности потерпевшего и его представителей. Кроме того, в приговоре суда не усматривается, что обвиняемый не возражал против прекращения дела по нереабилитирующим обстоятельством.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что такой финал резонансного дела расследование зверского избиения фотожурналиста Игоря Ефимова - это приговор украинским реалиям, в которых безнаказанность за нападения на журналистов являются системной.

Несмотря на журналистскую солидарность, а черкасские коллеги даже пикетировали в центре города и печатали спецвыпуски газет с фамилиями тех, кто бил журналиста или не остановил это избиение, несмотря на международный резонанс - ни прокуроры, ни полиция, ни судьи не защитили справедливость, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.