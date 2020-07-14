Пальчевский выходит во второй тур на выборах мэра Киева, - опрос

Во второй тур выборов мэра проходят два кандидата - Андрей Пальчевский и Виталий Кличко. За лидера политической силы "Победа Пальчевского" проголосуют 11% киевлян. За действующего мэра готовы отдать голоса 44% респондентов, из числа тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, меньше шансов вмешаться в мэрскую гонку у Виктора Ляшко - 6%, Игоря Смешко - 5% и Александра Омельченко - 4%.

В Киевский городской совет сейчас проходят семь партий.

Так, общий перечень политических сил, которые попадают в Киевсовет выглядит так: "Европейская Солидарность" - 20,4%, "Слуга народа" - 19,3%, "УДАР" - 11,5%, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,6%, "Батькивщина" - 7,5%, "Победа Пальчевского" - 6,2%, "Сила и Честь" - 5,1%.

Другие партии пока не дотягивают до проходного барьера. В то же время, поддержка Блока Александра Омельченко находится на грани статистической погрешности, поэтому партия бывшего мэра рискует не попасть в горсовет.

Исследование проводилось с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу". Опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,3%.

Напомним, Андрей Пальчевский объявил о создании собственной политической силы 1 июля. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.