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14 июля 2020, вторник, 09:42 2963
Общество 2020-07-14T10:00:02+03:00
Українські Новини
Скандал вокруг бренда "Мандруй Україною": художники возмутились вижуалами для проекта, назвав их "хохломой"

Скандал вокруг бренда "Мандруй Україною": художники возмутились вижуалами для проекта, назвав их "хохломой"

Елизавета Кесельман
Художники, Андрей Федорив, Богдан Гдаль, Украинский туризм, Вижуалы, Путешествуй по Украине
Вижуалы проекта
Вижуалы проекта "Мандруй Україною".Фото: instagram/andriyfedoriv

На днях в социальных сетях возник скандал между украинскими художниками на почве вижуалов, разработанных для проекта "Мандруй Україною", который запустило Министерство культуры и информационной политики. Авторами стали художник Ольга Селищева и Fedoriv Group.

Изначально проект был создан для популяризации внутреннего туризма, в рамках которого пользователи социальных сетей могут публиковать фото с хештегом #путешествуйУкраиной,  при посещении туристических мест страны. 

После того, как Андрей Федорив анонсировал о создании вижуалов для проекта на своей странице в instagram, социальные сети "взорвались" негодованиями из-за того, "что рисунки и шрифт - типичные для русского фольклора образы с костромских пряников".

В частности, дизайнер и художник Богдан Гдаль на своей странице в Facebook написал, что брендинг для Министерства инфраструктуры от Fedoriv Group в таком стиле был сделан сознательно, и это можно назвать "подрывной деятельностью по замещению символов". Если же это сделали неосознанно, то это можно назвать признаком непрофессионализма. 

"Позже были найдены концы того, чем вдохновлялась иллюстратор. Лошадей взяли с косовской керамики. Петух, очевидно, дорисован уже самостоятельно на основе собственных предпочтений. Цвет тоже изменен согласно собственному видению. То есть вроде бы один образ и правильный, но из-за смены цветовой гаммы, плюс из-за отсутствия территориальных акцентов для айдентики, плюс из-за каких-то собственных личных вкусов вышел лубок", — написал Гдаль.

По словам художника Ивана Семесюка, для того, чтобы утвердить такой вижуал, не нужно находиться в украинском культурном поле. На своей странице в Fасеbook он написал, что вижуалы — это "русский север" из соответствующих детских книг советской эпохи.

После всех высказываний, Андрей Федорив сделал заключение своего мнения, написав пост на Fасеbook, в котором он заявил, что автор вижуалова Селищева сделала илюстрации с "лучшими намерениями". По ее словам, она вдохновилась петриковской росписью и косовской керамикой и создала графическую надпись и несколько иллюстраций.

"Повторюсь, что они не являются ни логотипом проекта, ни айдентикой Украины, ни официальным стилем программы "Мандруй Україною", — отметил он, добавив, что, получив ряд негативных оценок, Министерство культуры прекратило использование этих иллюстраций и использует только графическую надпись.

Федорив посоветовал ведомству провести конкурс, в котором смогут принять участие все желающие присоединиться к проекту.

Как сообщали Українські Новини, ранее руководитель KrainaUA Руслан Мирошниченко заявил, что люди не будут ездить по Украине только потому, что им запретили путешествовать за границу. 

Больше новостей о: Художники Андрей Федорив Богдан Гдаль Украинский туризм Вижуалы Путешествуй по Украине

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