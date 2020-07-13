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13 июля 2020, понедельник, 19:38 705
Верховная Рада и партии 2020-07-13T19:45:06+03:00
Українські Новини
Власть нужно отправить в отставку только за попытки повысить себе зарплаты, – Бойко

Власть нужно отправить в отставку только за попытки повысить себе зарплаты, – Бойко

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, ОПЗЖ, зарплаты чиновников, Законопроект №3708
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что действующую власть необходимо отправить в отставку за попытку принятия законопроекта №3708, снимающего ограничение на размер заработной платы чиновникам, менеджерам государственных компаний и членам их наблюдательных советов, которое действовало в период карантина.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодня власть сделала позорную попытку снять ограничение на заработные платы чиновникам, менеджерам государственных компаний и членам их наблюдательных советов, которое действовало в период карантина. Хотели вернуть такие условия, чтобы члены наблюдательных советов государственных предприятий, которые очень приблизительно понимают, чем они управляют, и ни за что не отвечают, получали 200-300 тыс. (гривен) в месяц. Именно для этого Президент инициировал внеочередное заседание парламента", – сказал Юрий Бойко.

По словам политика, иначе как лицемерием и цинизмом это назвать нельзя.

"Сейчас страна борется с эпидемией, волонтеры собирают деньги для помощи медикам и пострадавшим от стихийных бедствий. В стране миллионы безработных, украинские семьи едва сводят концы с концами. Бизнес не знает, как рассчитаться с долгами, а власть под давлением МВФ хотела создать чиновникам райскую жизнь. Такой цинизм вызвал просто бурю негодования в обществе и даже в сессионном зале. Власть вынуждена была отозвать законопроект №3708, иначе последние капли доверия, которые остались в обществе к руководству страны, просто бы исчезли", – отметил Бойко.

По его словам, не исключено, что власть снова попытается продавить это решение. Чтобы этого не допустить, фракция ОПЗЖ требует от монобольшинства поддержать их инициативу. "Мы настаиваем на немедленном принятии разработанного "Оппозиционной платформой - За жизнь" законопроекта №2795, который на постоянной основе ограничивает выплаты чиновникам, менеджерам и членам наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10 минимальных зарплат. Государственный бюджет не может быть кормушкой для бюрократов и разного рода иностранных советчиков. Вот этот вопрос действительно мог быть рассмотрен на внеочередной сессии. А если чиновникам мало 47 тыс. гривен за их "мощную работу" по развалу экономики, то нечего держаться за кресла", – подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ акцентировал на том, что правительство должно быть отправлено в отставку. "За то, что правительство наделало с экономикой, с медициной и образованием, социальной системой, его уже давно пора отправить в отставку. Как и большинство руководителей государственных компаний и членов их наблюдательных советов, которые не могут управлять стратегическими компаниями, а только загоняют их в новые долги и сознательно доводят до банкротства", – сказал он.

Народный депутат также подверг критике использование властью денег из Фонда борьбы с коронавирусом.

"Вместо поддержки врачей и целевого использования этих средств, а это 64 млрд гривен, врачи получили только 6 млрд (гривен), растет задолженность по заработным платам, при этом они отдали деньги на дороги, еще куда-то. Это совершенно неправильная позиция. Средства на дороги надо искать в выплатах по внешним долгам. Реструктуризировать их и давать оттуда на дороги. А то, что запланировано на борьбу с коронавирусом, должно идти целевым назначением именно на борьбу с эпидемией, а не распределяться, как кому-то во власти вздумается", – подчеркнул Юрий Бойко.

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