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Українські Новини
Готовится к запуску электронная система сдачи экзаменов для моряков

Готовится к запуску электронная система сдачи экзаменов для моряков

Татьяна Зотова
Моряки, Экзамены, Мининфраструктуры, Отраслевой центр цифровизации
Электронная система сдачи экзаменов для моряков. Фото: 1112.com
Электронная система сдачи экзаменов для моряков. Фото: 1112.com

Электронная система сдачи экзамена на подтверждение квалификации для моряков заработает уже с августа этого года.

Об этом сообщил телевизионный канал "112 Украина".

Теперь, пройдя обучение в тренажерном центре, моряк будет сдавать компьютерный тест без квалификационных комиссий. Это полностью исключит возможность членам комиссии "валить" моряка на экзамене и требовать взятку. Как признаются сами моряки, без минимальных 500 долларов успешно сдать экзамен было невозможно. Масштабы коррупционных сумм можно подсчитать, учитывая, что в государственном реестре Украины зарегистрировано 80 тыс. моряков, каждый из которых раз в 5 лет обязан пройти переподготовку.

По электронной системе уже давно работает вся мировая морская индустрия. В конце прошлого года ее инициировали и в Украине. Министерство инфраструктуры Украины и Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности создали единый транспортный портал электронных услуг: https://e-transport.gov.ua. Там моряк уже может подать онлайн-заявку на прохождение Государственной квалификационной комиссии и отслеживать статус своих документов в личном электронном кабинете.

Благодаря нововведению исчезнут огромные очереди при подаче документов на сдачу экзаменов, в которых раньше моряки должны были стоять по несколько часов. Они тоже долгое время были коррупционной лазейкой, так как приоритетную подачу документов можно было купить. Да и за дипломом теперь не нужно будет специально ехать в капитанию порта, документ высылают почтой.

Порядок формирования комиссий, проведения экзаменов и все связанные с этим процедуры в Украине устанавливает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Ввиду цифровизации экзаменов Инспекцию собираются ликвидировать, а ее функции передадут в Морскую администрацию Украины.

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