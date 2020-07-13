подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 17:54 120
Внешняя политика 2020-07-13T17:56:22+03:00
Українські Новини
Президентские выборы в Польше показали, что проведение выборов в период карантина возможно, – Левочкина

Президентские выборы в Польше показали, что проведение выборов в период карантина возможно, – Левочкина

Татьяна Зотова
ПАСЕ, Выборы Президента Польши, Карантин, Юлия Левочкина, ОПЗЖ, Covid-19
Юлия Левочкина в Польше. Фото: zagittya.com.ua
Юлия Левочкина в Польше. Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), член Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлия Левочкина сообщила, что 12 июля  в Польше состоялся второй тур очередных президентских выборов. Миссия ПАСЕ по оценке выборов наблюдала за демократичностью процесса голосования как в первом, так и во втором турах.

Об этом говорится  на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Во второй тур вышли 2 кандидата – действующий Президент Польши Анджей Дуда и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По итогам подсчета 99,69% протоколов, во втором туре Анджей Дуда получил поддержку 51,21% избирателей, незначительно опережая Рафаля Тшасковского, который получил 48,79% голосов избирателей.

Комментируя второй тур, Юлия Левочкина отметила крайне высокую для страны явку, которая составила 68,12%, а также хороший уровень организации и проведения выборов, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

"Высокая явка в первом и втором турах свидетельствует о желании граждан Польши быть активными участниками демократических процессов. В свою очередь, высокий уровень организации выборов свидетельствует о желании польских властей такую возможность жителям страны предоставить", – подчеркнула нардеп.

"Считаю, что опыт организации и проведения выборов в Польше полезен для Украины в контексте грядущих местных выборов в октябре 2020 года. При хорошей  информационной кампании относительно соблюдения санитарно-противоэпидемических мер и правильной организации логистики на избирательных участках проведение выборов, даже общенационального масштаба, вполне возможно", – резюмировала Левочкина.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше проходил 28 июня 2020 года; по его результатам Анджей Дуда получил 43,5% голосов, Рафал Тшасковский – 30,46%. Юлия Левочкина вошла в состав Миссии ПАСЕ в рамках первого и второго туров от Группы социалистов в ПАСЕ и является единственным представителем в Миссии от Украины.

Больше новостей о: ПАСЕ Выборы Президента Польши Карантин Юлия Левочкина ОПЗЖ Covid-19

ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса...
На выборах в Польше пьяный украинец угрожал взорва...
В Германии рассказали, как планируют избежать втор...
Левочкина прогнозирует жесткую конкурентную борьбу...
Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
Экс-главе МИД Кожаре продлили арест 18:43
Электронная система сдачи экзаменов для моряков. Фото: 1112.com
Готовится к запуску электронная система сдачи экзаменов для моряков 18:43 Видео
Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ 18:30
Индия передала Украине лекарство от коронавируса, которого хватит на 5 тысяч больных 18:30
"Авангард" через 1-2 месяца вынужден будет закрыть 6 из 27 птицефабрик из-за позиции САП и НАБУ, – Бахматюк 18:20
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok