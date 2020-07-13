Умерла жена голливудского актера Джона Траволты после борьбы с онкологическим заболеванием

Жена голливудского актера Джона Траволты умерла после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передают Українські Новини.

Актер рассказал, что его жена умерла утром 12 июля после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием – раком молочной железы. Келли Траволта было 57 лет.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу с любовью и поддержкой многих людей", – написал актер.

Умерла жена актера Джона Траволты. Скриншот Instagram/johntravolta

Также Траволта опубликовал фото жены и поблагодарил врачей, друзей и близких, которые были рядом с его женой.

"Любовь и жизнь Келли всегда буду помнить. Сейчас я буду со своими детьми, которые потеряли мать, поэтому прошу прощения заранее, если вы ничего не будете слышать от нас время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, когда мы исцелимся. Вся моя любовь", – написал он.

В браке Келли и Джон Траволта были с 1991 года. У пары родились дочь Элла Блю (2000), сын Бенджамин (2010). Их первенец, Джетт, который родился в 1992 году, умер в 2009-м.

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