Знаменитая Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой из-за коронавируса

Сорочинскую ярмарку, которая проходит ежегодно в августе в Полтавской области, могут отменить в текущем году из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Полтавской областной государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя ОГА Дмитрия Лунина, передают Українські Новини.

"Не могу сказать - будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое личное видение - проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона", - отметил он.

Лунин подчеркнул, что в Полтавской области нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других регионов, поэтому есть определенные риски.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали три новых случая коронавируса, а за последний месяц болезнь обнаружили у 54 жителей области.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая.

Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.