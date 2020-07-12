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12 июля 2020, воскресенье, 15:24 18
Общество 2020-07-12T15:27:07+03:00
Українські Новини
Знаменитая Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой из-за коронавируса

Знаменитая Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой из-за коронавируса

Надежда Комендантова
Сорочинская ярмарка, Ярмарка, коронавирус в Украине, Продление карантина
Сорочинскую ярмарку на Полтавщине могут отменить из-за коронавируса. Фото: 0532.ua
Сорочинскую ярмарку на Полтавщине могут отменить из-за коронавируса. Фото: 0532.ua

Сорочинскую ярмарку, которая проходит ежегодно в августе в Полтавской области, могут отменить в текущем году из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Полтавской областной государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя ОГА Дмитрия Лунина, передают Українські Новини.

"Не могу сказать - будет ярмарка или нет. Еженедельно проводим заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором принимаем решение по ситуации с коронавирусом. Мое личное видение - проведение мероприятия несет большую угрозу здоровью жителей региона", - отметил он.

Лунин подчеркнул, что в Полтавской области нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других регионов, поэтому есть определенные риски.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали три новых случая коронавируса, а за последний месяц болезнь обнаружили у 54 жителей области.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин продлил карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая.

Ранее Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

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