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12 июля 2020, воскресенье, 14:24 87
Президент 2020-07-12T14:25:08+03:00
Українські Новини
Зеленский помиловал десять человек за полгода

Зеленский помиловал десять человек за полгода

Надежда Комендантова
Помилование, Президент Украины, Владимир Зеленский, Офис президента
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский, который за первые полгода своего президентства помиловал почти 100 граждан, в первом полугодии (январе–июне) текущего года помиловал 10 лиц.

Об этом Українським Новинам сообщил Офис Президента.

"Указами Президента Украины с 1 января по 30 июня 2020 года помиловано 10 лиц", - говорится в ответе на запрос агентства.

Все помилованные за это время – мужчины, освобожденные от дальнейшего отбывания наказания.

В 2019 году за время президентства Зеленский помиловал 97 граждан: 11 женщин и 86 мужчин (90 из них были освобождены от отбывания наказания, а 7 наказание было сокращено).

Таким образом, всего за год и 1 месяц пребывания в должности главы государства Зеленский помиловал 107 лиц: 11 женщин и 96 мужчин, из которых 100 были освобождены от наказания, а 7 был сокращен срок.

Офис не уточнил детали о помилованных и не ответил на вопрос о том, сколько среди них было иностранцев или помилованных в рамках обменов для передачи России либо на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский поменял состав комиссии по гражданству, помилованию и наградам.

В то же время, в 2018 году на то время Президент Петр Порошенко помиловал гражданина Ирана и 13 граждан Украины, одного из которых - для передачи на неподконтрольную часть Донбасса, в а 2017 году Порошенко помиловал 139 осужденных, а в 2016 и 2015 годах - по 67.

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