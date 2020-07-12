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12 июля 2020, воскресенье, 12:13 52
Силовые структуры 2020-07-12T12:30:01+03:00
Українські Новини
В зоне ООС ранены двое украинских военных

В зоне ООС ранены двое украинских военных

Ольга Фандорина
Военные, Ранение, война на Донбассе, ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС
ООС. Военные. Фото: Facebook/ООС

2 украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения в результате обстрелов боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил вблизи Опытного Донецкой области в воскресенье,

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 12 июля, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного в Донецкой области", - говорится в нем.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.

Потери оккупантов уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Кроме того, два военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.

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