В зоне ООС ранены двое украинских военных

2 украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения в результате обстрелов боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил вблизи Опытного Донецкой области в воскресенье,

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 12 июля, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного в Донецкой области", - говорится в нем.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

Украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства.

Потери оккупантов уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Кроме того, два военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.