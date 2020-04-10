На Троещине загорелась мусорная свалка, слышны взрывы

В Киеве, на улице Закревского в Деснянском районе произошел пожар со взрывами. Видео опубликовали очевидцы.

"На улице Закревского загорелся мусор. На место возгорание выехали столичные пожарные и уже потушили горящую мусорную свалку. Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. Угрозы для жизни местных жителей и жилых домов нет", - сообщили в ГСЧС Киева.

Взрывоопасных предметов не обнаружено. Взрываться могли пластиковые бутылки или баллончики из-под краски, выброшенные в мусор.

Ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Как сообщали Українські Новини, шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожар. Сейчас спасатели работают на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств.

Тем временем в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.