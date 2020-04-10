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10 апреля 2020, пятница, 16:26 136
Политика 2020-04-10T16:26:31+03:00
Українські Новини
На Троещине загорелась мусорная свалка, слышны взрывы

На Троещине загорелась мусорная свалка, слышны взрывы

Ольга Фандорина
Киев, Пожар, мусорная свалка, Пожар на свалке

В Киеве, на улице Закревского в Деснянском районе произошел пожар со взрывами. Видео опубликовали очевидцы.

"На улице Закревского загорелся мусор. На место возгорание выехали столичные пожарные и уже потушили горящую мусорную свалку. Площадь возгорания составила более 30 квадратных метров. Угрозы для жизни местных жителей и жилых домов нет", - сообщили в ГСЧС Киева.

Взрывоопасных предметов не обнаружено. Взрываться могли пластиковые бутылки или баллончики из-под краски, выброшенные в мусор.

Ранее в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

Как сообщали Українські Новини, шестой день в Зоне отчуждения не могут погасить лесной пожарСейчас спасатели работают на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничеств.

Тем временем в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов.

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