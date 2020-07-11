Подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" взяли под стражу

Октябрьский районный суд взял под стражу подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", которые взовали авто и завладели 2,5 млн гривен в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении Полиции, передают Українські Новини.

11 июля Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Еще одному подозреваемому меру пресечения также должны избрать 11 июля.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля полиция Полтавщины установила подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты". 3 подозреваемых правоохранители задержали в Киеве, одного - в Лубнах (Полтавская область). Все они - жители Полтавской области.