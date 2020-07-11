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11 июля 2020, суббота, 22:49 340
Судебная власть 2020-07-11T22:49:59+03:00
Українські Новини
Подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" взяли под стражу

Подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" взяли под стражу

Надежда Комендантова
Арест, Суд, Ограбление, Укрпочта, Ограбление автомобиля Укрпочты
Фото: FACEBOOK/АНТОН ГЕРАЩЕНКО
Фото: FACEBOOK/АНТОН ГЕРАЩЕНКО

Октябрьский районный суд взял под стражу подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", которые взовали авто и завладели 2,5 млн гривен в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении Полиции, передают Українські Новини.

11 июля Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и процессуального руководителя прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Еще одному подозреваемому меру пресечения также должны избрать 11 июля.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля полиция Полтавщины установила подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты". 3 подозреваемых правоохранители задержали в Киеве, одного - в Лубнах (Полтавская область). Все они - жители Полтавской области.

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