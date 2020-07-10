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10 июля 2020, пятница, 23:45 355
Происшествия 2020-07-10T23:48:05+03:00
Українські Новини
Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты"

Задержали еще одного подозреваемого в ограблении машины "Укрпочты"

Кира Молчанова
Украинская полиция, Взрыв, Ограбление, Полтавская область, Задержание, Укрпочта, Подозреваемые
Задержание
Задержание

После того, как полицейские задержали трех мужчин, которых подозревают в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпочты", правоохранители задержали в Полтавской области еще одного подозреваемого по этому делу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области сотрудниками Национальной полиции установлены 4 человека, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", покушении на жизнь работников этого учреждения и завладении 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сказано в нем.

Согласно сообщению, 3 подозреваемых правоохранители задержали в Киеве, одного - в Лубнах (Полтавская область).

Все они - жители Полтавской области.

Правоохранители сообщили им о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле Офиса генпрокурора.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные взорвали автомобиль акционерного общества "Укрпочта" и завладели 2,5 млн гривен в Полтавской области.

В 2018 году группа неизвестных ограбила и сожгла автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий, в Киевской области.

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