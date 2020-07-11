Супрун рассказала, о пользе кукурузы и предостерегла, что от нее может болеть живот

Кукуруза – полезный и вкусный продукт, который есть летом на столе в любом украинском доме. Но некоторые жалуются, что у них от кукурузы болит живот. У Уляны Супрун рассказали, может ли народная кухня быть полезной, и поделились рецептами правильной готовки этого продукта.

Какая у кукурузы питательная ценность?

Качан выглядит большим, однако самого зерна там, как правило, до 100 граммов. Кукуруза низкокалорийная: в 100 граммах 20% углеводов и 100 ккал (хотя подсчет калорий не является залогом здорового веса). Но и питательная ценность кукурузы меньше, чем в другой овощей: клетчатки — 2% (сравните: в белой фасоли почти 10%), белка — 3%, сахаров столько же, а кальция и железа практически нет. Однако, кукуруза - это источник антиоксиданта лютеина (который и придает ей золотистого цвета) и витамина Е.

Почему от кукурузы болит живот?

Во-первых, пережевать зерна и пленки не всем просто, а плохо пережеванная пища толком не переваривается.

Во-вторых, есть разные сорта кукурузы, и разную степень спелости. Молодая кукуруза, предназначеная селекцией для консервации, тушения и быстрой варки, будет восприниматься лучше, чем предназначеная для кормления птицы и скота. Кроме этого, весь крахмал переваривается в тонком кишечнике. До 10% крахмала кукурузы (в фасоли и гороха еще больше) непереваренными попадают в толстый кишечник, где бактерии их и едят с образованием газа.

Наконец, в кукурузе есть те пищевые волокна, которые не перевариваются, становятся пищей для кишечной микробиоты, и у некоторых людей могут вызвать вздутие и боль.

Есть углеводы, которые расщепляют наши пищеварительные ферменты: крахмал, например. Есть углеводы, которые наши ферменты расщепить не могут - их называют пищевыми волокнами или клетчаткой. Клетчатка целая попадает в толстый кишечник, где и становится пищей для кишечной микробиоты. Это очень важная составляющая нашего здоровья, ведь от того, чем питается микробиота, который в нее видовой состав, зависит, преобладают "хорошие ребята", то есть полезная непатогенная микробиота.

Клетчатка кукурузы очень хорошо подходит на роль пищи для бактерий в нашем толстом кишечнике, что подтверждают исследования. Бактерии, регулярно едят клетчатку кукурузы, улучшают поглощение кальция нашим кишечником.

В исследованиях на грызунах, которых перекармливали, но давали углеводы кукурузы, обнаружили, что клетчатка кукурузы "защищает" от набора веса и изменений метаболизма.

Почему некоторым людям плохо от кукурузы?

Ферментация бактериями пищевых волокон может приводить к образованию газа, вздутие и метеоризма. У каждого из нас своя микробиота, и она по-разному реагирует на клетчатку.

Кукуруза может быть триггером в случае синдрома раздраженного кишечника, однако ее не относят ни к продуктам, которые сильно ухудшают состояние, ни тем, что советуют есть в случае синдрома раздраженного кишечника.

Если вам плохо от кукурузы, то:

Не ешьте ее по крайней мере некоторое время.

Наблюдайте, от которых еще продуктов вам бывает плохо. Ведите записи.

Если у вас регулярные боли в животе, и частые или запоры, или диарея, обратитесь к врачу.

Как готовить кукурузу?

Кукуруза сама по себе является достаточно нейтральным, безвредным продуктом, который легко сочетать с другими. Добавление жиров или белка к блюду с кукурузой не поколеблет баланс нашего рациона. Конечно, если мы будем сохранять умеренность и здравый смысл.

Из кукурузной муки можно печь хлеб. Муку следует смешать с пшеничной, чтобы хлеб был рыхлым. Польза такого хлеба в том, что он цельнозерновой - мука кукурузы мелют вместе с зародышами, и в присутствии лютеина (золотистого антиоксиданта). Можно добавить в тесто сушеный тимьян, молотый кориандр и тмин, и еще больше обогатить его антиоксидантами.

Можно сделать чисто кукурузный хлеб - мамалыгу. Сложные углеводы есть нужно, и кукуруза - это хороший источник разнообразия в рационе.

Варить кукурузу часами в ведре уже нет необходимости. Современные сорта кукурузы, предназначенной для людей можно быстро приготовить в пароварке, запечь в духовке, или срезать семена с кочана и добавить в суп. В Бухаресте в парках даже зимой продают вареные початки кукурузы - это значительно лучше быстрая уличная еда, чем картофель фри.

Кукурузную муку мелкого помола можно добавлять для загущения овощных крем-супов (так делают, например, на острове Мадейра).

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