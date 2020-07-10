Доступная ипотека даст мотивацию украинцам работать в Украине, а не за границей, – Зубик

Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик считает, что доступная ипотека под 2-3% годовых даст гражданам Украины дополнительную мотивацию жить и работать на родине, а не за границей.

Об этом Зубик заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, он рассказал, какими должны быть условия ипотеки, чтобы она реально заработала и дала мощный стимул для развития экономики Украины.

"В свое время, чтобы сделать более динамичными продажи, мы прибегали к различным экспериментам - давали 10%, 8% и даже 5%. Это в то время, когда ставка коммерческого банка была 22-24%. Но это привлекло только дополнительно 4% покупателей. Когда мы снизили ставку до 3,5-4%, то у наших отделов продаж начали выстраиваться очереди. Если государство позволит молодым семьям покупать квартиры в ипотеку под 2-3% годовых на 15-20 лет с первым взносом не более 15% от стоимости жилья, то это даст украинцам мотивацию жить и работать дома, а не за границей. Не говоря уже об очень мощном стимуле для развития экономики страны, который даст доступна ипотека. Однако, прежде всего, необходимо обеспечить гарантии для инвесторов. Необходимо обязать участников программы ипотечного кредитования проходить квалификационный отбор. Кроме того, 15% средств от продажи жилья должны храниться в страховом фонде до сдачи дома в эксплуатацию", - отметил Владимир Зубик.

Напомним, вчера, 9 июля, во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса, которые отметили проблему выезда квалифицированных кадров в соседние страны и призвали государство принять меры.

По словам Зеленского, он выступает с инициативой о доступности ипотеки, ведь большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом. По убеждению Президента, ипотека должна быть максимум под 10% годовых.