Доступна іпотека дасть мотивацію українцям працювати в Україні, а не за кордоном, – Зубик

Президент Асоціації підприємств-будівельників "Інтергал-Буд" Володимир Зубик вважає, що доступна іпотека під 2-3% річних дасть громадянам України додаткову мотивацію жити та працювати на батьківщині, а не за кордоном.

Про це Зубик заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Крім того, він розповів, якими мають бути умови іпотеки, щоб вона реально запрацювала та дала потужний стимул для розвитку економіки України.

"У свій час, щоб зробити більш динамічними продажи, ми вдавалися до різних експериментів – давали 10%, 8% та навіть 5%. Це на той час, коли ставка комерційного банку була 22-24%. Але це привабило лише додатково 4% покупців. Коли ми знизили ставку до 3,5-4%, то біля наших відділів продажів почали формуватися черги. Якщо держава дозволить молодим сім’ям купляти квартири в іпотеку під 2-3% річних на 15-20 років з першим внеском не більше 15% від вартості житла, то це дасть українцям мотивацію жити та працювати вдома, а не за кордоном. Не кажучи вже про дуже потужний поштовх для розвитку економіки країни, який дасть доступна іпотека. Однак, передусім, необхідно забезпечити гарантії для інвесторів. Необхідно зобов’язати учасників програми іпотечного кредитування проходити кваліфікаційний відбір. Крім того, 15% коштів від продажу житла мають зберігатися у страховому фонді до здачі будинку в експлуатацію", - зазначив Володимир Зубик.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, під час робочої поїздки до Волинської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками місцевого бізнесу, які наголосили на проблемі виїзду кваліфікованих кадрів у сусідні країни та закликали державу вжити заходів.

За словами Зеленського, він виступає з ініціативою щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. На переконання Президента, іпотека має бути максимум під 10% річних.