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10 июля 2020, пятница, 10:16 2459
Экономика 2020-07-10T10:18:31+03:00
Українські Новини
Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку

Каким будет налог на земельные паи и кому не придется его выплачивать. В УКАБ дали оценку

Анна Рудык
Фермеры, УКАБ, есв, налог на земельные паи
Фермеры. Фото: pixabay.com
Фермеры. Фото: pixabay.com

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" оценивает, что в случае принятия законопроекта №3131, в среднем поставленное налоговое обязательство составит 1,4 тыс. гривен/га, однако легально оформленному фермеру не придется его выплачивать.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор УКАБа Роман Сластен.

"Поставленное налоговое обязательство рассчитывается на уровне 5% от нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий (НДО), которая в среднем по Украине для пашни составляет 28 тыс. гривен. Соответственно в среднем налоговое обязательство составит 1 400 гривен/га", - сказал он.

Сластен отметил, что это налоговое обязательство не является отдельным налогом, оно сравнивается с суммой уже уплаченных налогов в составе земельного налога, единого налога 4-й группы, налога с доходов физических лиц и военного сбора, уплаченных по арендной плате за землю и заработной плате работников, а также единого социального взноса (ЕСВ).

В то же время этот минимум налоговых выплат в 5% от НДО является одинаковым для всех, как для мелких производителей, так и для крупных предприятий.

По словам Сластена, фактически средние и крупные сельхозпроизводители, которые работают легально, платят соответствующих налогов в среднем на уровне 2,4 тыс. гривен/га, но для мелких фермеров налоговое обязательство также является приемлемым.

"Например, если у фермера есть 10 га земли в обработке, он платит ориентировочно 270 гривен/га единого налога 4-й группы в год и ежемесячный единый социальный взнос в настоящее время составляет 1 039 гривен. Соответственно за год этих налогов фермером будет уплачено 15 168 гривен или чуть более 1 500 гривен/га. Таким образом, легально оформленному фермеру также не придется ничего доплачивать", - объяснил Сластен.

В то же время государство осуществляет частичную доплату ЕСВ малым фермерам по программе господдержки, поэтому фактическая уплата налогов будет еще меньше.

Целью данного законопроекта является борьба с нелегальными наличными расчетами за аренду земли, которые происходят в больших масштабах.

По оценкам УКАБа, от такой ситуации в первую очередь страдают добросовестные агропроизводители и местные бюджеты, которые ежегодно не досчитываются минимум 10-12 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню.

Также Шмыгаль заявил, что введение нового налога на земельные паи и пашню преждевременное

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