На конец года курс доллара приблизится к 28 гривнам, ВВП упадет на 3%, - Кухар

Пик экономического падения Украина прошла в апреле, когда ВВП в годовом измерении сократился на 13%. В следующие месяцы показатели его падения сокращались. Об этом сообщил главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар во время вебинара "Инвестиции без границ и при любом шторме", информирует портал minfin.com.ua.

Пик экономического падения Украина прошла в апреле, когда ВВП в годовом измерении сократился на 13%.

Последние официальные данные показателей ВВП опубликованны за март. Согласно им валовый внутренний продукт сократился на 4,1%. Расчеты ВВП на следующие месяцы подготовил Ukraine Economic Outlook на основе статистики из открытых источников.

"Мы знаем показатели экспорта и импорта, объем розничной торговли, выполнение бюджета, потребление электроэнергии, объем перевозок. Таким образом мы формируем екстраполятивну модель, которая охватывает 83% ВВП", - пояснил особенности расчета Кухар.

По его словам, погрешность может составлять около 1%.

Согласно этим расчетам, в апреле ВВП Украины сократился на 13%, в мае - на 10%, а в июне – на 8% в годовом измерении. В последующие месяцы уровень падения ВВП также будет сокращаться и на конец года составит 3%, говорится в прогнозе.

По словам Кахара, этот прогноз "умеренно-пессимистический".

Аналитик считает, что сейчас на валютном рынке преобладают ревальвационные тенденции, поскольку экспортеры продают больше валюты, чем нужно импортерам. В то же время, осенью тенденция изменится на девальвационную. По прогнозу эксперта, на конец года курс гривны будет находиться в пределах 27,5-28 грн/$.