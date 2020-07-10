подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

  • Новости
  • Экономика
  • На конец года курс доллара приблизится к 28 гривнам, ВВП упадет на 3%, - Кухар
10 июля 2020, пятница, 08:59 284 Инфографика
Экономика 2020-07-10T10:45:02+03:00
Українські Новини
На конец года курс доллара приблизится к 28 гривнам, ВВП упадет на 3%, - Кухар

На конец года курс доллара приблизится к 28 гривнам, ВВП упадет на 3%, - Кухар

Татьяна Зотова
Экономика, Курс гривны, ВВП, Прогноз, Кухар
Михаил Кухар. Фото: minfin.com.ua
Михаил Кухар. Фото: minfin.com.ua

Пик экономического падения Украина прошла в апреле, когда ВВП в годовом измерении сократился на 13%. В следующие месяцы показатели его падения сокращались. Об этом сообщил главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар во время вебинара "Инвестиции без границ и при любом шторме", информирует портал minfin.com.ua.

Пик экономического падения Украина прошла в апреле, когда ВВП в годовом измерении сократился на 13%.

Последние официальные данные показателей ВВП опубликованны за март. Согласно им валовый внутренний продукт сократился на 4,1%. Расчеты ВВП на следующие месяцы подготовил Ukraine Economic Outlook на основе статистики из открытых источников.

"Мы знаем показатели экспорта и импорта, объем розничной торговли, выполнение бюджета, потребление электроэнергии, объем перевозок. Таким образом мы формируем екстраполятивну модель, которая охватывает 83% ВВП", - пояснил особенности расчета Кухар.

По его словам, погрешность может составлять около 1%.

Согласно этим расчетам, в апреле ВВП Украины сократился на 13%, в мае - на 10%, а в июне – на 8% в годовом измерении. В последующие месяцы уровень падения ВВП также будет сокращаться и на конец года составит 3%, говорится в прогнозе.

По словам Кахара, этот прогноз "умеренно-пессимистический".

Аналитик считает, что сейчас на валютном рынке преобладают ревальвационные тенденции, поскольку экспортеры продают больше валюты, чем нужно импортерам. В то же время, осенью тенденция изменится на девальвационную. По прогнозу эксперта, на конец года курс гривны будет находиться в пределах 27,5-28 грн/$.

Больше новостей о: Экономика Курс гривны ВВП Прогноз Кухар

Темпы падения экономики Украины бьют исторические ...
Адская жара готовит реванш: синоптик предупредила ...
Наиболее критическую стадию экономического кризиса...
Гривна выросла в цене. Курс нацвалюты на пятницу и...
Количество новых инфицированных коронавирусом растет четвертый день подряд
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день
Новости
Работник прокуратуры разбил телефон участника мирной акции под САП 10:53 Видео
Всего 165 грн в месяц на 1 км газопроводов предусмотрено на работы по безопасности в тарифе "Хмельницкгаза" 10:50 Пресс-релиз
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua
В Киеве с утра снова образовались тянучки. Карта самых загруженных дорог 10:40
Доллар перед выходными подорожал, а евро снова обвалился. Курс валют на 10 июля 10:40
Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса 10:28
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу, - Офис Президента
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok