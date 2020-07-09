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09 июля 2020, четверг, 21:35 955
Политика мира 2020-07-09T23:00:03+03:00
Українські Новини
Германия отказалась принять участие в министерской встрече G7 из-за Трампа, – СМИ

Германия отказалась принять участие в министерской встрече G7 из-за Трампа, – СМИ

Елизавета Кесельман
США, Германия, Бундестаг, Европа, Большая семерка, выборы президента США, Дональд Трапм, министерская встреча G7
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече G7, которая была запланирована на 29 июля в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Согласно информации ведомства, немецкий Бундестаг сообщил о готовности отправить в Вашингтон статс-секретарей соответствующих ведомств.

По данным издания, и другие страны "большой семерки" заявили о том, что не примут участие во встрече на уровне министров.

В Европе считают, что американский президент Дональд Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в США в свою пользу. С точки зрения европейских участников Группы семи, это говорит о том, что Трамп заинтересован "больше в шоу, чем в диалоге".

При этом до сих пор американская сторона даже и не рассматривала возможность альтернативы - проведения видеоконференции министров.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля Германия официально заняла пост председателя Совета Евросоюза. 

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