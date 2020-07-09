Германия отказалась принять участие в министерской встрече G7 из-за Трампа, – СМИ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов Олаф Шольц отказались от участия в министерской встрече G7, которая была запланирована на 29 июля в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.

Согласно информации ведомства, немецкий Бундестаг сообщил о готовности отправить в Вашингтон статс-секретарей соответствующих ведомств.

По данным издания, и другие страны "большой семерки" заявили о том, что не примут участие во встрече на уровне министров.

В Европе считают, что американский президент Дональд Трамп попытался бы использовать мероприятие в разгар предвыборной борьбы в США в свою пользу. С точки зрения европейских участников Группы семи, это говорит о том, что Трамп заинтересован "больше в шоу, чем в диалоге".

При этом до сих пор американская сторона даже и не рассматривала возможность альтернативы - проведения видеоконференции министров.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля Германия официально заняла пост председателя Совета Евросоюза.