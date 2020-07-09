У Бойко требуют выгнать Резникова из Трехсторонней контактной группы за отказ от Минских соглашений

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от президента Владимира Зеленского уволить вице-премьер-министра и первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова за заявление о курсе украинской власти на отказ от Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении партии.



"Сегодня вице-премьер-министр и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе Алексей Резников сделал еще один шаг к срыву переговорного процесса о мире на Донбассе. В своем блоге для одного из западных изданий он открыто заявил о курсе украинской власти на отказ от Минских соглашений. Несмотря на то, что обязательность Минских соглашений закреплена в резолюции Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202, Резников призвал руководство стран Запада поддержать их нарушение украинской властью", - сказано в нем.



В партии отмечают, что позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам Украины и несет угрозу безопасности страны.



" "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от президента Зеленского отказаться от курса на эскалацию конфликта. Выйти из-под влияния "партии войны" и полностью сменить состав переговорщиков по мирному урегулированию. Если у чиновника возникает противоречие между личной позицией и государственными интересами, это решается только одним способом – отставкой", - говорится в заявлении.



Как сообщали Українські Новини, Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии.