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09 июля 2020, четверг, 16:30 1116
Европа 2020-07-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
В ЕС утвердили новые правила работы дальнобойщиков

В ЕС утвердили новые правила работы дальнобойщиков

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Европейский союз, Дальнобойщики, Водители фур
Дальнобойщики. Фото: pixabay
Дальнобойщики. Фото: pixabay

В Европарламенте заявили о новых изменениях в законодательстве, которые относятся к работе дорожного транспорта и, соответственно, дальнобойщиков. Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента, передает "Европейская правда". 

Как передает издание, депутаты ЕС, 9 июля поддержали все три законодательных акта без изменений, которые согласовали еще в апреле 2020 года. 

  • В частности, согласно требованиям, компании обязывают организовать график таким образом, чтобы дальнобойщики могли регулярно возвращаться домой - каждые 3-4 недели. Обязательный еженедельный отдых больше не может быть в формате отдыха в кабине своего грузовика - если водитель в настоящее время не возвращается домой, компания должна обеспечить ему проживание.
  • По новым правилам, дальнобойщиков также будут причислять к командированным работникам. Таким образом водителям, которые осуществляют перевозки в более богатых странах, надо будет платить большую зарплату.
  • Требование о командировке не будет применяться, если дальнобойщики едут транзитом или осуществляют двусторонние грузовые перевозки (между страной регистрации компании и другой) - но с ограничением на количество операций.
  • Чтобы не допускать злоупотреблений, когда компания регистрируется в одной стране, а фактически осуществляет деятельность в другой, компании будут просить подтверждать деятельность в стране регистрации.
  • Чтобы противодействовать систематическому каботажу (когда перевозки в пределах одной страны ЕС осуществляет перевозчик из другой), в случае таких перевозок грузовик должен будет на 4 дня вернуться в страну регистрации, прежде чем то же транспортное средство снова получает право перевозки в данной стране.
  • Чтобы противодействовать махинациями, в грузовиках станут обязательными тахографы, которые регистрируют пересечение границ между странами ЕС. Под действие правила попадут и небольшие транспортные средства от 2,5 тонн.
  • Изменения вступят в силу после публикации в официальном вестнике.

Новые правила командировок и возвращения грузовиков на базы начнут применяться через 18 месяцев после вступления в силу нового законодательством, а по поводу часов отдыха и возвращения домой - через 20 дней после публикации.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский назвал засра*цами водителей фур и дальнобойщиков, и похвастался, как вошел в их закрытый чат.

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