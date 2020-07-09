В ЕС утвердили новые правила работы дальнобойщиков

В Европарламенте заявили о новых изменениях в законодательстве, которые относятся к работе дорожного транспорта и, соответственно, дальнобойщиков. Об этом говорится в пресс-релизе Европарламента, передает "Европейская правда".

Как передает издание, депутаты ЕС, 9 июля поддержали все три законодательных акта без изменений, которые согласовали еще в апреле 2020 года.

В частности, согласно требованиям, компании обязывают организовать график таким образом, чтобы дальнобойщики могли регулярно возвращаться домой - каждые 3-4 недели. Обязательный еженедельный отдых больше не может быть в формате отдыха в кабине своего грузовика - если водитель в настоящее время не возвращается домой, компания должна обеспечить ему проживание.

По новым правилам, дальнобойщиков также будут причислять к командированным работникам. Таким образом водителям, которые осуществляют перевозки в более богатых странах, надо будет платить большую зарплату.

Требование о командировке не будет применяться, если дальнобойщики едут транзитом или осуществляют двусторонние грузовые перевозки (между страной регистрации компании и другой) - но с ограничением на количество операций.

Чтобы не допускать злоупотреблений, когда компания регистрируется в одной стране, а фактически осуществляет деятельность в другой, компании будут просить подтверждать деятельность в стране регистрации.

Чтобы противодействовать систематическому каботажу (когда перевозки в пределах одной страны ЕС осуществляет перевозчик из другой), в случае таких перевозок грузовик должен будет на 4 дня вернуться в страну регистрации, прежде чем то же транспортное средство снова получает право перевозки в данной стране.

Чтобы противодействовать махинациями, в грузовиках станут обязательными тахографы, которые регистрируют пересечение границ между странами ЕС. Под действие правила попадут и небольшие транспортные средства от 2,5 тонн.

Изменения вступят в силу после публикации в официальном вестнике.

Новые правила командировок и возвращения грузовиков на базы начнут применяться через 18 месяцев после вступления в силу нового законодательством, а по поводу часов отдыха и возвращения домой - через 20 дней после публикации.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский назвал засра*цами водителей фур и дальнобойщиков, и похвастался, как вошел в их закрытый чат.