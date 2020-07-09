СБУ предупредило Гонтареву, что ее призыв к МВФ наносит вред безопасности Украины

Служба безопасности (СБУ) призывает бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву воздержаться от неоднозначных комментариев относительно Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты... Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что СБУ уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимыми заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности в финансово-экономической сфере, и негативно повлиять на ситуацию в стране.

Как сообщали Українськi Новини, бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что Межднародный валютный фонд должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка.

Тем временем уволенного главу Нацбанка Смолия связывают с командой Гонтаревой, при которой он получил первое назначение в НБУ.