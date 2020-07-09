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09 июля 2020, четверг, 10:34 109
Внешняя политика 2020-07-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
СБУ предупредило Гонтареву, что ее призыв к МВФ наносит вред безопасности Украины

СБУ предупредило Гонтареву, что ее призыв к МВФ наносит вред безопасности Украины

Анна Рудык
Валерия Гонтарева, НБУ, СБУ, МВФ
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева

Служба безопасности (СБУ) призывает бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву воздержаться от неоднозначных комментариев относительно Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты... Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что СБУ уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимыми заявления, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности в финансово-экономической сфере, и негативно повлиять на ситуацию в стране.

Как сообщали Українськi Новини, бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева считает, что Межднародный валютный фонд должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого главу Нацбанка. 

Тем временем уволенного главу Нацбанка Смолия связывают с командой Гонтаревой, при которой он получил первое назначение в НБУ. 

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