Вместо транспортных развязок Кличко строит вело-пешеходную магистраль

Еще до громкого заявления столичных властей о том, что в Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр, прошлым летом в КГГА обявили о планах сооудить современную "веломагистраль" вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками. Теперь "Киевавтодор" конкретизировал данные планы, рассказав о подробностях реализации проекта суммарной стоимостью 184 млн грн.

Помимо велодорожки там будет пешеходный променад с освещением и зонами отдыха. Новая веломагистраль свяжет мост Патона, мост Метро (запланированный веломаршрут "Лесная-Центр"), Парковый пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханова острова, а также на веломаршрут "Троещина-Центр") и Подол. Пешеходную зону обустроят из фигурных элементов мощения, при этом покрытие выполнят по концепции безбарьерной среды. На пересечениях велодорожки с проезжей частью установят светофоры, что значительно повысит безопасность велосипедистов.

Площадь покрытия велосипедной дорожки составит 13,027 тыс. кв. м.