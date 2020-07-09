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09 июля 2020, четверг, 10:39 699 Инфографика
Транспорт 2020-07-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
Вместо транспортных развязок Кличко строит вело-пешеходную магистраль

Вместо транспортных развязок Кличко строит вело-пешеходную магистраль

Татьяна Зотова
КГГА, Транспорт, Велосипед, Кличко, Строительство, KYIV Smart City, Велодорожки
Велодорожка. Фото: kyiv.znaj.ua
Велодорожка. Фото: kyiv.znaj.ua

Еще до громкого заявления столичных властей о том, что в Киеве планируют построить канатную дорогу через Днепр, прошлым летом в КГГА обявили о планах сооудить современную "веломагистраль" вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками. Теперь "Киевавтодор" конкретизировал данные планы, рассказав о подробностях реализации проекта суммарной стоимостью 184 млн грн.

Помимо велодорожки там будет пешеходный променад с освещением и зонами отдыха. Новая веломагистраль свяжет мост Патона, мост Метро (запланированный веломаршрут "Лесная-Центр"), Парковый пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханова острова, а также на веломаршрут "Троещина-Центр") и Подол. Пешеходную зону обустроят из фигурных элементов мощения, при этом покрытие выполнят по концепции безбарьерной среды. На пересечениях велодорожки с проезжей частью установят светофоры, что значительно повысит безопасность велосипедистов.

Площадь покрытия велосипедной дорожки составит 13,027 тыс. кв. м. 

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