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08 июля 2020, среда, 19:50 204
Судебная власть 2020-07-08T20:20:17+03:00
Українські Новини
Во время суда над Порошенко произошла стычка между волонтером и "порохоботом"

Во время суда над Порошенко произошла стычка между волонтером и "порохоботом"

Сергей Паламаренко
Печерский райсуд Киева, Стычка, Петр Порошенко, Мирослав Олешко, Михаил Макарук
Макарук и Олешко устроили
Макарук и Олешко устроили "разборки" у Печерского райсуда Киева. Скриншот из видео

У здания Печерского районного суда г. Киева во время заседания по избранию меры пресечения бывшему Президенту Украины Петру Порошенко произошла перепалка между "порохоботом" Мирославом Олешко и волонтером Михаилом Макаруком.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

По словам Макарука, Олешко обвинил его в том, что у него есть куратор в Службе безопасности Украины. Это очень разозлило волонтера, он ударил оппонента ладонью по лбу. Также он предположил, что Олешко пожалуется на него заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. 

В ходе перепалки они упомянули также встреча блогеров, на которой, по словам Макарука, Олешко неправильно высказался о тех, кто приходит на суды к подозреваемому по делу об убийстве Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. В ответ Олешко заявил, что это Макарук вел себя во время встречи неправильно: всех перебивал, "психанул" и ушел.

После этого Макарук вновь упомянул о словах Олешко, что он якобы имеет куратора в СБУ. "Когда ты говоришь, что у меня есть какие-то кураторы в СБУ, вынь член Авакова изо рта", - сказал Макарук. 

После этого Олешко предположил, что его оппонент гей, возможно, латентный, потому что говорит о половых органах. Закончилась перепалка тем, что "порохобот" и волонтер разошлись. Макарук стал обвинять представителей "полиции диалога" в том, что в их присутствии Олешко провоцировал и говорил неправду.

Ранее СМИ сообщали, что суд оставил без рассмотрения представление о мере пресечения для Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

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