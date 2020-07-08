Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева

Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский ра

Адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец сообщил, что Подольский районный суд г. Киева признал недостоверной информацию журналистов проекта Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом адвокат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно опубликованным адвокатом документам, соответствующее решение суд принял 3 июля 2020 года. "Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года", - написал Волынец.

Юрист отметил, что ответчики неоднократно не являлись в суд, чем затягивали рассмотрение дела. "Информация, которая содержалась в указанной программе ("Наші гроші") получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий", - уточнил Волынец.

По его словам, распространенная журналистами программы "Наші гроші" информация также стала основанием для открытия уголовных производств, в которых Олег Гладковский вынужден более года доказывать свою невиновность.

Напомним, указанное расследование было опубликовано 25 февраля 2019 года. Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, а также первый заместитель секретаря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский самостоятельно написал заявление об освобождении от исполнения служебных обязательств до окончания расследования.