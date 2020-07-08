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08 июля 2020, среда, 17:38 1030
Судебная власть 2020-07-08T17:44:23+03:00
Українські Новини
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский ра

Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева

Сергей Паламаренко
Коррупция, Укроборонпром, Недостоверная информация, Игорь Гладковский, Руслан Волынец
Судебное решение (иллюстрация). Фото: sud.ua
Судебное решение (иллюстрация). Фото: sud.ua

Адвокат Олега Гладковского Руслан Волынец сообщил, что Подольский районный суд г. Киева признал недостоверной информацию журналистов проекта Bihus.info о причастности Игоря Гладковского к коррупционным схемам в государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом адвокат заявил на своей странице в социальной сети Facebook. 

Согласно опубликованным адвокатом документам, соответствующее решение суд принял 3 июля 2020 года. "Недавно Игорь Гладковский в суде доказал то, о чем утверждал в СМИ почти полтора года", - написал Волынец.

Юрист отметил, что ответчики неоднократно не являлись в суд, чем затягивали рассмотрение дела. "Информация, которая содержалась в указанной программе ("Наші гроші") получила широкий резонанс в обществе, вызвала появление многих публикаций негативного характера, в которых, фактически безосновательно, обвиняли Олега Гладковского в совершении таких действий", - уточнил Волынец.

По его словам, распространенная журналистами программы "Наші гроші" информация также стала основанием для открытия уголовных производств, в которых Олег Гладковский вынужден более года доказывать свою невиновность.

Напомним, указанное расследование было опубликовано 25 февраля 2019 года. Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, а также первый заместитель секретаря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский самостоятельно написал заявление об освобождении от исполнения служебных обязательств до окончания расследования.

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