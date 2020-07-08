Інформація Bihus.info про причетність Гладковського до корупції в "Укроборонпромі" недостовірна, – Подільський райсуд Києва

Інформація Bihus.info про причетність Гладковського до корупції в "Укроборонпромі" недостовірна, – Подільський

Адвокат Олега Гладковського Руслан Волинець повідомив, що Подільський районний суд м. Києва визнав недостовірною інформацію журналістів проекту Bihus.info про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем в державному концерні "Укроборонпром".

Про це адвокат заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Згідно з опублікованими адвокатом документам, відповідне рішення суд прийняв 3 липня 2020 року. "Нещодавно Ігор Гладковський в суді довів те, про що стверджував в ЗМІ майже півтора року", - написав Волинець.

Юрист зазначив, що відповідачі неодноразово не з'являлися до суду, чим затягували розгляд справи. "Інформація, яка містилася у зазначеній програмі ("Наші гроші"), отримала широкий розголос у суспільстві, викликала появу багатьох публікацій негативного характеру, в яких, фактично безпідставно обвинувачували Олега Гладковського у вчиненні таких дій", - зазначив Волинець.

За його словами, поширена журналістами програми "Наші гроші" інформація також стала підставою для відкриття кримінальних проваджень, у яких Олег Гладковський змушений більше року доводити свою невинність.

Нагадаємо, зазначене розслідування було опубліковано 25 лютого 2019 року. Один з фігурантів розслідування Ігор Гладковський назвав його фейком, а також перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський самостійно написав заяву про усунення від виконання службових обов'язків до закінчення розслідування.