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08 июля 2020, среда, 17:30 6
Верховная Рада и партии 2020-07-08T17:30:10+03:00
Українські Новини
Власть лишила украинских фермеров поддержки, – Бойко

Власть лишила украинских фермеров поддержки, – Бойко

Сергей Паламаренко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Поддержка фермеров
Юрий Бойко в Харьковской области. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Харьковской области. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко на встрече с работниками сельскохозяйственного предприятия "Безмятежное" в Харьковской области заявил, что экономический кризис, карантин и беспрецедентная засуха сделали как никогда актуальной поддержку фермеров со стороны государства, но власть на этот запрос не реагирует.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По словам директора предприятия Николая Дубнюка, одной из главных проблем аграриев остается отмена льготного налогообложения для сельхозпроизводителей. "Сейчас мы остро ощущаем нехватку средств для закупки минеральных удобрений, запчастей, техники. Компенсации от Минагрополитики на приобретение отечественной сельхозтехники есть, но, к сожалению, их предложение не совпадает с нашими потребностями", – сказал он.

Юрий Бойко отметил, что государство лишило фермеров льгот на десятки миллиардов гривен, фактически не предложив отрасли адекватной компенсации. "Налоговые льготы необходимо восстановить, нужно сделать доступным кредитование для фермерских хозяйств и ввести контроль за ценами на топливо и другую необходимую аграриям продукцию", – заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик акцентировал, что ОПЗЖ предложила Кабинету Министров направить на поддержку фермеров деньги, предусмотренные в бюджете на внедрение закона о рынке земли. "Это более миллиарда гривен, которые можно было бы сразу использовать",– уточнил он.

Юрий Бойко также выразил поддержку фермерам из южных областей, собравшихся под стенами Кабмина с требованием оказать поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" еще в апреле предупреждала об угрозе потери аграриями юга 75-90% урожая. Власть игнорировала проблему. С тех пор ситуация только усугубилась и теперь угроза становится еще более серьезной, ведет к росту цен на продукты питания, потере доходов и сокращению рабочих мест в отрасли. Поэтому мы будем требовать, чтобы государство поддержало фермеров", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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