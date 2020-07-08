Портнов обжалует закрытие дела против Порошенко по обвинению в отмывании преступных доходов через "Кузницу на Рыбальском"

Портнов обжалует закрытие дела против Порошенко по обвинению в отмывании преступных доходов через "Кузницу на

На решение Государственного бюро расследований закрыть дело о возможном уклонении от уплаты налогов бывшим Президентом Петром Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском" отреагировал адвокат и общественный деятель Андрей Портнов. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Под шумок сегодняшнего слабого и бесперспективного дела в отношении Порошенко о назначении ним чиновника Службы внешней разведки, находящееся в собственности Венедиктовой Государственное бюро расследований закрыло сегодня одно из ключевых дел об отмывании Порошенко преступных доходов по "Кузне на Рыбальском", - отметил Портнов.

Он напомнил, что это - уже четвёртое, "подаренное Генеральным прокурором главному государственному и военному преступнику уголовное производство".

"Абсолютно очевидно, что власть реабилитирует Порошенко и сохраняет его деньги и активы. Это решение, как и три предыдущих, будет обжаловано нами в суде", - резюмировал свою заметку Андрей Портнов.