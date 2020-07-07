Назначить Лещенко в набсовет "Укрзализныци" попросил Гончарук и Офис Зеленского, – Милованов

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что бывший народный депутат и журналист-расследователь Сергей Лещенко был назначен на должность члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Укрзализныця" благодаря тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку и поддержке Офиса Президента.

Об этом бывший министр сообщил в ходе интервью журналисту телевизионного канала Zik Наталье Влащенко.

На вопрос по каким критериям выбрали Лещенко в набсовет "Укрзализныци" Милованов ответил: "Офис (Президента) и правительство попросили... наше правительство, правительство (Алексея) Гончарука. Премьер решает и Офис решает".

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Также Милованов сказал, что не помнит, голосовал ли он лично за назначение Лещенко в набсовет "Укрзализныци", но подчеркнул: "Я бы проголосовал за Лещенко, потому что считаю себя командным игроком, уважающим иерархию".

Кроме того, на вопрос о круге обязанностей Лещенко в составе набсовета "Укрзализныци", учитывая отсутствие специального образования и опыта Милованов сообщил, что не знает, что он (Лещенко) там делает.

Как сообщали Українські Новини, набсовет "Укрзализныци" назначил Сергея Лещенко председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

18 декабря 2019 года Кабинет Министров назначил членами набсовета "Укрзализныци" Лещенко и советника министра инфраструктуры Владислава Криклия Олега Журавлева.

29 августа 2019 года Рада назначила Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства. 4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и всего правительства. После отставки Милованов вернулся на должность президента Kyiv School of Economics (KSE).