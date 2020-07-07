ГБР открыло дело за препятствование журналистам на суде по делу Стерненко

ГБР расследуют действия полиции во время избрания меры пресечения Стерненко. Скриншот из видео

ГБР расследуют действия полиции во время избрания меры пресечения Стерненко. Скриншот из видео

Государственное бюро расследований (ГБР) после заявления интернет-издания "Страна.ua" открыло уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности во время избрания Шевченковским районным судом г. Киева меры пресечения праворадикалу Сергею Стерненко 15 июня.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Речь идет об инциденте, когда сотрудники Национальной полиции Украины вытолкали корреспондентов и представителей средств массовой информации за ворота суда вместо того, чтобы защитить их от нападений радикалов-сторонников Стерненко.

В выписке из Единого реестра досудебных расследований сказано, что производство откріто по ч .3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании выполнению журналистом профессиональных обязанностей, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что 15 июня журналист "Страны" Владислав Бовтрук по редакционному заданию находился на территории Шевченковского райсуда Киева - в то время, когда там избиралась мера пресечения подозреваемому в убийстве человека Сергею Стерненко.

Группа поддержки Стерненко вела себя по отношению к журналистам агрессивно. Так, на представителя издания "Шарий.net" было совершено нападение.

После этого работники полиции вывели его и, явно превышая полномочия и применяя насилие, вытолкали журналистов с территории суда без пояснений. При этом зачинщики беспорядков у здания суда из группы поддержки Стерненко, которых изначально задержала полиция, были отпущены.