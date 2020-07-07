ГБР открыло дело за препятствование журналистам на суде по делу Стерненко

Государственное бюро расследований (ГБР) после заявления интернет-издания "Страна.ua" открыло уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности во время избрания Шевченковским районным судом г. Киева меры пресечения праворадикалу Сергею Стерненко 15 июня. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua. Речь идет об инциденте, когда сотрудники Национальной полиции Украины вытолкали корреспондентов и представителей средств массовой информации за ворота суда вместо того, чтобы защитить их от нападений радикалов-сторонников Стерненко. В выписке из Единого реестра досудебных расследований сказано, что производство откріто по ч .3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании выполнению журналистом профессиональных обязанностей, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов или ограничение свободы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать определенные должности. Напомним, что 15 июня журналист "Страны" Владислав Бовтрук по редакционному заданию находился на территории Шевченковского райсуда Киева - в то время, когда там избиралась мера пресечения подозреваемому в убийстве человека Сергею Стерненко. Группа поддержки Стерненко вела себя по отношению к журналистам агрессивно. Так, на представителя издания "Шарий.net" было совершено нападение. После этого работники полиции вывели его и, явно превышая полномочия и применяя насилие, вытолкали журналистов с территории суда без пояснений. При этом зачинщики беспорядков у здания суда из группы поддержки Стерненко, которых изначально задержала полиция, были отпущены.