На западе Украины остаются подтопленными еще пять населенных пунктов

В то время, как в Украине объявили штормовое предупреждение, пять населенных пунктов остаются подтопленными из-за непогоды в западных областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"Силами ГосЧС продолжаются активные работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий дождевого паводка в Карпатском регионе", - сказано в нем.

Так, по состоянию на 7 июля остаются подтопленными: 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области; 10 (было 7 225) подвалов (Ивано-Франковская (8), Тернопольская (2) области); 36 (было 22 182) приусадебных участков (Черновицкая (32), Тернопольская (4) области)

Разрушены 202,4 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области), 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждены 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог ) областях.

Силами ГосЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

В течение суток 6 июля откачано 4 947 м куб. воды (с начала работ - более 348 тыс. м куб.), расчищено 403 м автодорог (с начала работ - 16,359 км), 0,37 км русел рек (с начала работ - 9,335 км), доставлены 5 тонн питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 51,965 тонн).

Всего к работам на территории области привлечен 181 человек и 89 единиц техники, из них от ГосЧС 165 человек и 81 единица техники (в том числе 2 вертолета ГосЧС).

Оказание помощи людям продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля в результате непогоды без электричества остались жители 21 населенного пункта.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.