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  • Полиция не может найти убийцу журналиста Комарова, зато его сняли 17 камер, - Томиленко
07 июля 2020, вторник, 10:59 82 Документ
Политика 2020-07-07T10:59:01+03:00
Українські Новини
Полиция не может найти убийцу журналиста Комарова, зато его сняли 17 камер, - Томиленко

Полиция не может найти убийцу журналиста Комарова, зато его сняли 17 камер, - Томиленко

Ирина Дорофейчук
Полиция, Убийство, Журналист, Расследование, Следствие, НСЖУ, Томиленко
Вадим Комаров. Фото: НСЖУ
Вадим Комаров. Фото: НСЖУ

На призыв Национального союза журналистов Украины к публичному отчету правоохранителей относительно надлежащих усилий для раскрытия убийства черкасского журналиста Вадима Комарова пришел ответ от руководства Главного управления Национальной полиции в Черкасской области. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Заместитель начальника облуправления Нацполиции Евгений Рогачев информирует, что по состоянию на 22 июня 2020 года, были допрошены почти 1498 человек в качестве свидетелей, проведено 6 осмотров мест происшествия и 5 обысков во время проведения которых изъято следственную информацию, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве. По маршруту движения потерпевшего установлены и обработаны видеозаписи с 99 камер видеонаблюдения, изъято видеозаписи 40 камер, из которых на 17 камерах зафиксировано предполагаемого преступника.

По результатам рассмотрения ходатайств следователя получено 108 постановлений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну и находящимся во владении операторов мобильной связи, по которым проведено изъятие и анализ сведений об абонентских соединениях. По изъятым в ходе расследования объектам назначено 19 экспертиз, из которых на сегодняшний день выполнено 18, а одна экспертиза находится в исполнении в экспертном учреждении.

Однако, несмотря на проводимую работу, личность убийцы не установлена.

Основной версией, которую отрабатывают следователи, является убийство Вадима Комарова из-за его профессиональной журналистской деятельности.

В Национальной полиции обещают провести публичный отчет о состоянии расследования убийства черкасского журналиста по завершению карантина.

Напомним, что журналист Вадим Комаров был жестоко избит в центре Черкасс утром 5 мая 2019. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где в состоянии комы он прожил полтора месяца и умер 20 июня. Преступление квалифицировано частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное противоправное причинение смерти человеку).

Как информируют в ГУ Нацполиции в Черкасской области, их письмо в НСЖУ является выполнением поручения по рассмотрению публикации в издании "Украинская правда" с  призывом Союза журналистов отчитаться о состоянии расследования убийства журналиста Вадима Комарова.

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