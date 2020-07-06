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06 июля 2020, понедельник, 15:33 37 Документ
Экономика 2020-07-06T17:20:00+03:00
Українські Новини
Буславец якобы "по устному поручению Зеленского" собрала ДТЭКовцев для обеспечения углем "Центрэнерго"

Буславец якобы "по устному поручению Зеленского" собрала ДТЭКовцев для обеспечения углем "Центрэнерго"

Татьяна Зотова
ДТЭК, Центрэнерго, Минэнерго, Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: zaxid.net
Ольга Буславец. Фото: zaxid.net

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец пригласила уполномоченных руководителей Фонда государственного имущества Украины, ООО "ДТЭК Энерго", ООО "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного ПАО "Центрэнерго".

Об этом сообщил веб-сайт проекта Наші гроші, опубликовав копию письма Буславець.

Совещание запланировано на 15:00 в понедельник, 6 июля. Местом проведения выбрано здание Минэнерго в Киеве на ул. Крещатик, 30.

Причиной собрание совещания Буславец указала устный приказ Президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров ООО "Добропольеуголь". При этом, название последней фирмы в приглашении указано с искусственной ошибкой, ведь согласно ЕГР предприятие называется "ДТЭК Добропольеуголь".

Также в приглашении указано, что совещание будет проведено с целью выполнения распоряжения правительства от 17 июня "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии". Это распоряжение было инициировано Минэнерго. Им тепловые станции обязаваются для производства электрической энергии использовать исключительно уголь внутренней добычи.

Это было связано с тем, что ранее "Центрэнерго" использовало для производства более дешевый газ. В частности, по данным СМИ, с начала года "Центрэнерго" начало закупать газ у ООО "Юнайтед энерджи", в январе-мае фирма поставила 22,5 млн куб. м топлива на 103 млн гривен. Фирма поставляла газ "Укрнефти" и входит в орбиту влияния бизнесмена Игоря Коломойского.

С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой (остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности) шахты предприятия, назвав причиной - "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрию. В середине июня с шахтерами ДТЭК встретилась Буславец.

В конце июня шахтеры Ахметова объявили забастовку в Киеве. По данным народного депутата Михаила Волынца, к забастовке присоединились государственные шахты "Селидовуголь" и "Мирноградуголь" из-за задолженности по зарплате.

Похожий сценарий забастовок ДТЭК использовал в 2015 для давления на власть в рамках плана "Крепость" для защиты бизнеса владельца компании Рината Ахметова.

В мае интернет-издание "Экономическая правда" сообщило о существовании нового плана ДТЭК по выводу из кризиса энергетического бизнеса Ахметова. Издание обнаружило, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, например просмотр прогнозного баланса по уменьшению производства на всех электростанциях, кроме ТЭС и "зеленой" генерации. Здесь ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% "зеленой" генерации. В интервью Буславец заявила, что она якобы ничего не знает об антикризисном плане ДТЭК.

И.о. министра энергетики Буславец и до назначения лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова. Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Западэнерго" Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

Внештатным советником Шмыгаля по вопросам энергетики является Игорь Маслов, который долгое время занимал руководящие должности в компаниях Ахметова: в 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем с 2005 по 2007 - в корпорации ДТЭК, с 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах - руководителем офиса по стратегическим проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах - исполнял обязанности генерального директора ОАО "ДТЭК Крымэнерго". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь", "Киевэнерго".

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