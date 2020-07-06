Зеленский за развитие трансплантации органов в рамках медреформы

Президент Владимир Зеленский выступает за развитие трансплантации органов в рамках медицинской реформы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев", - сказал Зеленский на совещании.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что развитие трансплантации может стать частью медреформы.

"Условий для развития этой отрасли медицины в Украине не было обеспечено, поэтому многие граждане вынуждены проводить операции за рубежом... Однако сейчас Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантации в Украине. Министр здравоохранения добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Максим Степанов считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы", - сказано в сообщении.

На данный момент более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2018 парламент разрешил трансплантацию органов при условии согласия донора.

В декабре 2019 Кабинет Министров продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год, а Верховная Рада перенесла запуск новой системы трансплантации на 1 января 2021 года.